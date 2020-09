Tự làm bánh trung thu Eat clean bằng bột mì nguyên cám, nướng nồi chiên không dầu cực đơn giản

Do vậy, các chị em đặc biệt quan tâm tới các loại bánh trung thu Eat clean ít calo, phù hợp với người đang tuân thủ Chế độ giảm cân



Chị Ngô Thị Sim (sống tại Thanh Hóa) mới đây vừa khoe chiến tích hai mẻ bánh nướng làm bằng bột mì nguyên cám nướng với lượng calo vừa phải khiến các fan nhìn thôi đã thấy thèm.

Tham khảo công thức bánh trung thu Eat clean nhân đậu xanh bằng bột mì nguyên cám của chị Sim.



Chuẩn bị nguyên liệu



Nguyên liệu vỏ bánh gồm:



- Bột mì nguyên cám 100g



- Bột yến mạch 50g (có thể sử dụng yến mạch xay nhỏ rồi cán dẹt)



- Mật ong 80ml

- Dầu oliu (hoặc dầu dừa) 30ml



- Bơ đậu phộng 5g (không có cũng được)



- 1 lòng đỏ trứng gà



- 1,5g baking soda



- Lưu ý trừ lại 10g bột mì nước



- 100g đậu xanh ngâm 4-5 tiếng. Nếu không thích đậu xanh có thể thay thế bằng nhân khoai lang



- 40ml mật ong



- Nước lá dứa



- Trộn tất cả nguyên liệu ướt vào nhau rồi rây 2 loại bột vào âu hỗn hợp ướt. - Dùng tay nhào hỗn hợp bột 4-5 phút. Lưu ý không nên nhào lâu để tránh bột bị chai.



- Bọc màng bọc thực phẩm cho vào ngăn mát 30p cho bột nghỉ



- Phần đậu xanh đã ngâm đem rửa sạch, cho nước lá dứa với lượng sâm sấp mặt đậu đem đun chín mềm nhừ. Lúc đun chú ý thỉnh thoảng lấy đũa khuấy đều để tránh bén nồi sẽ bị khét.



- Chú ý cho lượng nước vừa phải để tránh lúc sên mất công.



- Sau đó cho đậu và mật ong vào máy xay nguyễn



- Dùng chảo chống dính sên đậu trên lửa nhỏ. Sên đến khi thấy nặng tay thì cho dầu oliu (dầu dừa) vào sên tiếp cho tới khi tạo thành hỗn hợp khô, không dính tay. Hãy thử độ kết dính của nhân bằng cách vo viên được, nếm thử nhân tan trong miệng là đạt tiêu chuẩn.



- Cho nhân vào bát rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để vào ngăm mát 1 tiếng



- Lấy vỏ và nhân ra chia theo tỉ lệ nhân nhiều gấp đôi vỏ. Chị Sim làm phần bánh con heo với tỉ lệ 17gr nhân, 24gr vỏ. Còn bánh vuông thì 50g vỏ và 100gr nhân). Nếu chị sử dụng nhân trứng muối thì nên bớt nhân 10gr.



- Quá trình nặn bánh dùng bột mì nước để làm bột áo cho khỏi dính tay



- Nặn bánh thành hình và cho vào khuôn xong thì cho bánh vào ngăn đá 30p để bánh định hình tốt trước khi đem nướng.



- Nướng bằng nồi chiên không dầu tại nhà. Trước khi nướng, làm nóng nồi ở 200 độ C trong 10 phút.



- Với bánh nhỏ nên nướng lần đầu ở 170 độ C trong 10 phút. Trong thời gian chờ đợi thì chuẩn bị hỗn hợp lòng đỏ trứng gà, dầu mè, nước đẻ quết lên vỏ bánh tạo màu. Hết thời gian nướng lần 1 thì tiến hành quết vỏ bánh.

- Tiếp tục nướng lần 2 ở 150 độ C trong 5 phút. Sau đó lấy ra lặt mặt bánh để nướng lần 3 thêm 5 phút nữa.



- Đối với bánh hình vuông trọng lượng 150g nướng lần 1 150 độ C trong 6 phút sau đó lấy ra để nguội tự nhiên rồi quết mặt bánh.

- Nướng lần 2 ở 150 độ C trong 5 phút sau đó lấy ra để nguội rồi tiếp tục quết mặt bánh. Nướng lần 3 ở 150 độ C trong 4-5 phút rồi lấy ra lật mặt bánh nướng tiếp trong 5 phút nữa. Lưu ý nướng lần 2, 3, 4 nên làm nóng lò trước ở 150 độ C trong 5 phút.