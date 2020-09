Girl xinh Đà Nẵng tự chế công thức bánh trung thu nhân chocolate truffle và rượu whisky độc đáo

Từ lâu, bánh trung thu nhân socola đã xuất hiện trên thị trường với số lượng ít và chất lượng không được như mong muốn. Bánh thường bị khô hoặc quá ngọt và nhiều vị đắng.



Cách làm phần nhân truffle



Lưu ý cần chuẩn bị phần nhân trước ít nhất 3 tiếng để nhân có đủ thời gian đông lại, quá trình đóng bánh sẽ dễ dàng hơn.



Nguyên liệu gồm: 50g socola 65% cacao (tuỳ khẩu vị), 25g whipping cream, 4g bơ nhạt, 1/2 tbsp rượu (có thể dùng hoặc không), trong trường hợp này, Thảo Nguyên dùng rượu whisky.



- Làm vụn chocolate truffle



- Đun cách thuỷ kem whipping và bơ, khuấy liên tục cho đến khi bơ tan thì cho socola vào và khuấy cho tan. Sau đó cho rượu whisky (nếu có).



- Cho nhân vào khuôn cakepop, mỗi viên 8g và để tủ đông. Nếu không có khuôn cakepop thể để tủ đông 30 phút cho đặc rồi nặn viên và trữ đông 3 tiếng để nhân đông lại.



Nguyên liệu gồm: 100g đậu xanh bóc vỏ, 30g đường, 35g dầu dừa, 5g bột mì, 25ml nước

- Ngâm đậu xanh cho mềm và hầm nhừ. Sau đó xay nhuyễn đậu xanh, lọc qua rây và sên trên lửa nhỏ.



- Cho đường và dầu vào khuấy cho đến khi sệt lại thì cho hỗn hợp nước và bột mì vào khuấy. Chú ý, dầu cho ngay từ đầu, chia 2-3 lần.



- Sên cho đến khi nhân dẻo, đứng thì cho ra đĩa, bọc lại và để nguội 15 phút rồi chia nhân.



- Chia nhân thành 27g/viên. Bọc lại để nguội hẳn.



- Khi nhân đậu xanh nguội thì bọc truffle tương tự như cách bọc trứng muối. Cố gắng bọc sát để ko khí không lọt vào. Bọc xong thì đậy lại và để tủ đông 1 tiếng.



Thảo Nguyên làm hai loại vỏ bánh khác nhau, vỏ thường và vỏ bánh có trộn bột ca cao để tạo màu đỏ sậm.



Nguyên liệu cho phần vỏ bánh tạo màu gồm (vỏ bánh cho 6 chiếc 50g): 120g bột mì, 80g nước đường bánh nướng, 10g dầu ăn, 10g lòng đỏ, 5g bơ đậu phộng mịn, 2g bột cacao.

- Trộn tất cả các nguyên liệu cho đều rồi bọc lại, để nghỉ 30 phút.



- Chia nhân: 15-17g/viên

Vỏ bánh (6 chiếc 50g) vỏ thường gồm: 64g bột mì đa dụng, 40g nước đường bánh nướng, 10g dầu ăn. Trộn đều các nguyên liệu vào nhau rồi nhào đều để nghỉ 30 phút.

Sau thời gian nghỉ thì đem bột ra nhồi nhân. Tỷ lệ nhân và vỏ thông thường là bánh nặng 50g thì có vỏ nặng 15-16g, nhân nặng 35g. Sau khi nhồi nhân và vỏ bánh thì đóng bánh theo khuôn.

Với mỗi loại vỏ bánh cũng có cách nướng khác nhau. Với vỏ bánh thường, nướng 3 lần. Lần 1: 180 độ 12 phút, lần 2: 180 độ 10 phút lần 3: 180 độ 5 phút.

Trong thời gian chờ chuẩn bị hỗn hợp quét mặt bánh gồm 1 lòng đỏ + 1tsp sữa tươi + 1 lòng trắng. Sau mỗi lần nướng chú ý lấy bánh ra ngoài để xịt hơi ẩm sau đó để nguội 15 phút rồi quét mặt bánh mới nướng tiếp.

Với vỏ bánh có tạo màu từ bột cacao



- Gói nhân bánh rồi nướng 170 độ trong 10 phút. Trong thời gian chờ làm hỗn hợp quét bánh gồm: 1 thìa lòng đỏ, 1 thìa lòng trắng, 1 thìa nước nhớ lọc qua rây).

Chiếc bánh thành phẩm với lớp vỏ màu đặc trưng của bột ca cao bắt mắt



- Nướng lần 1 xong lấy bánh ra xịt ẩm rồi chờ bánh nguội mới quét mặt rồi nướng tiếp trong 8 phút, 170 độ.



- Chờ bánh nguội, quét hỗn hợp trứng, nướng lần 3 trong 5 phút, 170 độ.

Thành phẩm là chiếc bánh trung thu nhân chocolate truffle và rượu whisky có một chút vị đắng của rượu với ngọt của socola. Tuy nhiên, vị ngọt vừa phải và có hương thơm nồng quyến rũ.

Your browser does not support HTML5 video.

Những người nào không nên ăn bánh trung thu.