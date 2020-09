Kết hợp nhân trà xanh và sữa chua pho mai trong loại bánh trung thu thơm ngon mà không hề ngán

Bạn là tín đồ của các loại bánh sữa chua pho mai béo ngậy vừa phải mà còn chua dịu dễ ăn? Vậy bạn nghĩ sao khi có thể đem những hương vị ấy vào loại bánh trung thu truyền thống.

Bánh trung thu với phần vỏ nướng mềm thơm kết hợp chút béo ngậy của pho mai, vị sữa chua dịu và chút thanh thanh của trà xanh tạo nên chiếc bánh thật độc đáo mà bất cứ ai nghe thấy cũng đã đổ liêu xiêu.



Cách làm nhân sữa chua phomai



Phomai để nhiệt độ phòng, đánh cho nhuyễn rồi thêm sữa chua nhiệt độ phòng vào đánh cho mịn. Nếu ăn ngọt có thể thêm đường tùy ý. Bánh này bạn có thể sử dụng cream cheese ăn liền thông thường hoặc bất cứ loại nào bạn muốn.



Đánh xong chia phần nhân thành 8g một viên rồi để tủ đông cho đặc lại.



Nguyên liệu gồm: 100g đậu xanh, 30-35g đường, 20g dầu dừa, 5-6g bột trà xanh, 20ml nước.



Đậu xanh ngâm, hầm, xay cho mềm rồi lọc qua rây phần hỗn hợp thu được đem sên trên chảo chống dính. Nên nhớ cho đường và dầu ngay từ đầu, mỗi lần chỉ nên sên lượng nhỏ 2/3 nhân.



Phần bột trà xanh hòa tan vào nước rồi cho vào chảo đang sên nhân đun cho tới khi hỗn hợp đậu sệt sệt. Sau đó sên cho đến khi nhân đứng.



Nguyên liệu gồm: 50g bơ nhạt để mềm nhiệt độ phòng, 32g sữa đặc, 3g bột trà xanh, 5g sữa bột

Dùng phới lồng đánh bơ thành dạng kem rồi sữa đặc vào khuấy. Rây bột trà và sữa bột rồi trộn đều và để tủ đông.



Nguyên liệu để làm khoảng 5 chiếc bánh 50g gồm: 18g bơ nhạt nhiệt độ phòng, 18g mật ong, 18g sữa đặc, 50g bột mì, 10g bột ngô.



Dùng phới lồng khuấy cho bơ nhuyễn thành dạng kem rồi thêm sữa đặc, mật ong vào trộn đều. Tiếp đến rây bột mì và bột ngô rồi dùng thìa dẹt (spatula) trộn, miết cho đều rồi bọc lại, để nghỉ 30-60 phút.



Sau thời gian nghỉ, chia nhân thành các phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 16g. Viên tròn lại và đậy màng bọc để tránh bị khô khi bọc nhân.



Lấy nhân ra khỏi tủ đông thì tiến hành bọc vỏ trà xanh rồi bọc vỏ bánh như bình thường. Để tránh bị dính khi tiến hành bọc vỏ bánh thì dùng giấy nến kẹp vào rồi cán qua giấy nến là sẽ không hề dính chút nào.



Thông thường một chiếc bánh 50g thì tỷ lệ vỏ nặng 15-16g, nhân nặng 35g. Với phần nhân nên chú ý lava nặng 7-8g, còn nhân đậu xanh bọc lava là 27-28g. Không nên tham nhân chảy mà cho phần bọc lava mỏng, sẽ làm trào lava ra ngoài vỏ trong quá trình nướng.

Chiếc bánh thành phẩm với phần nhân sữa chua pho mai tan chảy quyến rũ làm sao



Sau khi bọc hết nhân thì đóng bánh. Trước khi đóng bánh vào khuôn thì lăn nhẹ qua 1 lớp bột áo rồi đóng bánh như bình thường. Bánh đóng khuôn xong không nên nướng luôn mà phải để tủ đông 30 phút.



Bánh được nướng làm 3 lần. Lần 1: 180 độ 10 phút. Trong thời gian chờ đợi thì làm hỗn hợp quét mặt gồm lòng đỏ trứng và nước. Lần 2 nướng 180 độ 10 phút. Lần 3 nướng 180 độ 6 phút.

Thành phẩm là vỏ bánh nướng vàng ruộm, lên màu đều. Bên trong nhân sữa chua phomai có vị chua dịu kết hợp với vị trà xanh của lớp nhân bọc bên ngoài thanh thanh. Bánh ăn không có nhiều độ ngậy nên ăn không bị ngán.

Cách làm bánh trung thu nhân trà xanh sữa chua pho mai quả là đơn giản mà thêm hương vị lạ, hãy thử ngay thôi!

