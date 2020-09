Kết hợp nhân đậu xanh trong loại bánh trung thu thạch rau câu in hoa nổi 4D đẹp như ngoài hàng

Khi chị em thích thưởng thức bánh trung thu thạch rau câu mát lành nhưng vẫn muốn giữ hương vị nhân đậu xanh truyền thống ngọt bùi. Vậy tại sao không thể kết hợp hai nguyên liệu cùng nhau trong cùng một loại bánh.

Tuổi trẻ & xã hội giới thiệu Cách làm bánh trung thu thạch rau câu in hoa nổi 4D, nhân đậu xanh từ mẹ đảm Hà Việt Anh.



1. Nguyên liệu



Phần nguyên liệu được chuẩn bị dưới đây để làm 10 chiếc bánh trung thu.



- Bột rau câu dẻo: 1 gói



- Đường: 200g



- Nước: 1.4-1,7 lít (để bánh mềm hơn)



- Nước cốt dừa 150ml



- Trà xanh (dùng trà xanh Thái loại làm trà Thái, ủ 1 thìa với nước nóng lọc lấy ½ bát con hoặc có thể xay 5-7 lá nếp với 50ml nước đã đun sôi để nguội, chắt lấy nước cốt)



- Hoa đậu biếc khô: 8-9 bông ngâm vào nước nóng)



- Thanh long đỏ lấy nước cốt



- Lá nếp: 2-3 lá cho thơm bánh hơn



- Sữa đặc 1 ít nếu có để bánh được trắng hơn



- Trộn gói thạch vào 200g đường



- Bắc một nồi khoảng 1,5 lít nước lên bếp đổ từ từ hỗn hợp đường và bột thạch vào khuấy đều cho tan hết. Đun nước thạch sôi lên thì cho lá nếp vào và hớt bọt. Sôi 3 phút bỏ lá nếp, đun sối thêm 5-7 phút nữa rồi tắt bếp.



- Sau đó chia số nước thạch thàng 5 phần. 3 phần bằng nhau cho vào 3 nồi nhỏ khác để làm 3 màu vỏ bánh. 2 phần còn lại để làm nhân.



- Bắc 3 nồi thạch để làm vỏ bánh lên bếp tạo màu khi nước thạch còn nóng.



+ Nồi 1: Đổ 3 thìa cốt dừa (nếu muốn bánh trắng đẹp thêm 1 thìa sữa đặc) vào



+ Nồi 2: Cho nước ủ trà xanh (có thể dùng bột trà xanh hòa với nước lạnh nhưng vỏ bánh lên màu không trong bằng), hoặc có thể thay bằng nước cốt lá nếp để tạo màu xanh.

Đổ nước thạch vào ngập các khuôn bánh



+ Nồi 3: Chuẩn bị trước nước cốt thanh long đỏ bằng cách lột vỏ thanh long, để ngăn đá qua đêm. Hôm sau lấy ra lọc qua rây, nước chảy ra đã đủ dùng. Rồi lại cất ngăn đá dùng lần sau. Chỉ cho khoảng 5-7 thìa nước cốt vào nồi thứ ba.



- Hoàn thành xong 3 nồi với 3 màu khác nhau thì đổ nước thạch vào khuôn. Chỉ nên đổ một lớp mỏng, chờ đông thì dùng kim khía vài đường để tạo độ kết dính cho lớp thạch tiếp theo.

Bánh trung thu thạch được tạo hình nhiều màu



- Chú ý tỷ lệ độ vỏ bánh và nhân. Bánh trung thu thạch rau câu thường dày hơn 3cm, nhân bánh chỉ nên cao khoảng 1,5cm là vừa vì xung quanh là vỏ.

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc bánh trung thu thạch rau câu in hoa nổi đẹp lung linh.

Phần nhân đậu xanh bên trong mềm mướt như bánh flan

Trên mặt bánh được in chữ nổi 4D

Your browser does not support HTML5 video.

Những người nào không nên ăn bánh trung thu