Mẹ 8X tốn 15 phút làm bánh yến mạch khoai lang hạnh nhân Eat clean cho bữa ăn vặt lành mạnh cực ngon

Bạn là một tín đồ Eat clean nhưng đã quá chán các món bánh Biscotti hay ngũ cốc thì tại sao không thử kết hợp bột yến mạch và khoai lang cùng chút hạnh nhân thành chiếc bánh ăn kiêng ngon hoàn hảo.

Phần khoai lang thơm ngọt cùng bột yến mạch dinh dưỡng thêm chút hạnh nhân thành đồ ăn đủ chất thích hợp để ăn ăn sáng, ăn vặt vô cùng lành mạnh.



Cùng tham khảo Cùng tham khảo Cách làm bánh yến mạch khoai lang hạnh nhân chỉ trong 15 phút bằng nồi chiên không dầu. Công thức do chị Trang Tura (nickname facebook) chia sẻ với Tuổi trẻ & xã hội



Nguyên liệu



- Khoai lang: 200gr - 250g (1 củ to hoặc 2-3 củ nhỏ)



- Bột Yến mạch: 200gr



- Trứng gà ta: 2 quả



- Mật ong: 5-6 thìa ăn phở (tuỳ khẩu vị ngọt nhạt mỗi người nhé)



- Hạnh nhân lát: 100gr



- Bơ: 100 gram (để mềm)



- Baking Powder (bột nở): 1 thìa cafe

Cách làm



- Khoai lang rửa sạch đem luộc hoặc hấp chín rồi dùng dĩa nghiền nhuyễn sau đó trộn với tất cả các nguyên liệu trên. Chỉ trộn nhào đến khi hỗn hợp mịn đều, không làm quá lâu kẻo bơ bị tách nước.



- Trộn đều các nguyên lên sau đó vo viên hình tròn rồi tán dẹt nhẹ nhàng thành miếng bánh tròn rồi gắn nhẹ hạt hạnh nhân lên trên. Công đoạn nặn bánh cực kỳ đơn giản.

Your browser does not support HTML5 video.



- Nướng bánh bằng cách cho vào nồi chiên không dầu bật 160 độ khoảng 14-16p. Chỉ cần nướng 1 lần là đủ chín. Nếu cẩn thận hơn bạn nên kiểm tra bánh ở những phút cuối vì nhiệt độ mỗi lò một khác nhau.



- Thành phẩm những chiếc bánh thật xinh xẻo, vàng giòn nhẹ, thơm nức. Bên trong nhân mềm, càng nhai càng cảm nhận được hương bị thơm ngon. Bánh ăn khi còn nóng hay đã nguội đều ngon. Bạn bảo quản trong hộp kín để bánh không bị ỉu.

Bên ngoài thì giòn thơm bên trong ngọt bùi

Theo Hà Ly/SKCĐ