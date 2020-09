Nữ sinh Sài thành biến tấu 8 cách làm kimbap gạo lứt giảm cân vừa đẹp mắt còn lạ miệng

Bữa trưa là món kimbap cuốn bằng bánh tráng lứt. Cách cuốn: Nhúng nước bánh tráng lứt cho mềm sau đó dải một lớp cơm lứt lên bánh tráng. Tiếp đến cho 1 lớp rong biển lên rồi tới phần nhân gồm: ớt chuông đỏ, đậu que, cà rốt, cá basa áp chảo, trứng chiên. Cuộn chặt lại là được bữa ăn xinh xẻo.

Một ngày rảnh rỗi cô nàng Thảo Nhi luộc kết hợp nhiều loại khoai lang tím, khoai lang ruột vàng... rồi cuộn với rong biển thành món ăn màu mè thế này đây.

Gạo lứt tím nấu dẻo cuộn rong biển với nhân chính là ức gà và rau củ

Cách làm: Vỏ bánh mì pita (nếu không có thể thay thế bằng vỏ bánh tortilla (tacos). Mua vỏ bánh về thì áp chảo cho xốp hơn rồi cắt thành hai hình tròn.

Trước khi cuộn quết một lớp bơ đậu phộng rồi lần lượt xếp nhân bơ xanh, bắp cải tím và cà rốt bào nhỏ, salad và cuối cùng là ức gà (ức gà áp chảo đã ướp với nước tương, hạt nêm, tiêu). Món này ngon miệng mà no lâu.

5. Cơm cuộn bằng bánh tráng gạo lứt

Dùng bánh tráng gạo lứt phết lên một lớp bơ đậu phộng. Sau đó dải đều cơm lứt (được nấu cùng hoa đậu biếc). Phần nhân gồm bơ, đậu phụ trắng và trứng chiên trộn với nhau, bắp cải tím, salad, đậu que. Món này chấm với xốt mè rang

Món này đơn giản với cơm gạo lứt được tạo màu xanh cuộn rong biển. Phần nhân gồm cà rốt, ức gà áp chảo, đậu bắp, đậu que

Đôi khi chán gạo lứt, Thảo Nhi biến tấu thành kimbap khoai lang. Khoai lang hấp chín thì đem xay nhuyễn thay cơm. Phần nhân gồm dưa leo, cà rốt, đậu que, lá cải thìa luộc và cá basa áp chảo. Món này không chỉ đẹp mà còn cực lạ miệng.

Dùng bánh tráng gạo lứt, thay cơm bằng bún gạo lức, cà rốt cắt mỏng, rau, cá basa áp chảo, ức gà áp chảo. Mọi người thích cuộn nhân nào đều có thể cho được. Cuốn bún nên không cần thêm bơ đậu phộng, có thể chấm với xốt mè.

Your browser does not support HTML5 video.