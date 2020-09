Nữ sinh Sài thành chế biến món ăn Eat clean từ tôm bổ dưỡng còn đẹp mặt chuẩn châu Âu

Chị em đang ăn kiêng theo chế độ Eat clean chắc chắn từng phải đau đầu nên chọn thịt gì để không béo mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Trong đó, tôm là lựa chọn hoàn hảo thay thế thịt đỏ cho mọi bữa ăn. Các món tôm luôn ngon miệng lại còn dễ chế biến.

Luộc miến để riêng, sau đó bắt nóng chảo cho xíu dầu + hành trắng, xào vàng hành thì cho tôm và mực vào, xào đều tay cho 3 thìa ớt bột vào. Tiếp theo cho giá vào xào, cuối cùng cho miến vào nêm nước tương và hạt nêm chay, xào đều tay cho thấm gia vị và nguyên liệu thì tắt bếp.

Cho chảo nóng xíu dầu lứt xíu tỏi vào, xào qua thì cho tôm và lạc vào xào cho tôm săn lại. Tiếp theo cho rau muống vào thêm nước tương và hạt nêm chay xào đến khi rau chín xanh mướt.

Rau củ mix, tôm áp chảo, nguyên liệu gồm: khoai lang tím, kiwi, cà chua vàng, súp lơ, tôm ăn với sốt kewpie.

Luộc chín bún lứt để riêng. Làm nước sốt bằng cách xay nhuyễn 3 trái cà chua, bắc nóng chảo lên bếp, cho dầu, phi hành rồi cho tôm vào xào sơ qua, tiếp theo cho cà chua đã xay nhuyễn vào chảo thêm 1/3 bát nước. Nêm gia vị xíu muối hồng + hạt nêm chay + ớt bột, đảo đều đến khi cà chua sền sệt thì cho bún lứt vào, trộn đều rồi tắt bếp.

Luộc miến để riêng. Cho chảo lên bếp đảo tôm sơ với gia vị sau đó cho cải thìa nấm mèo vào xào chín. Cuối cùng cho miến dong vào xào nêm gia vị bằng một chút nước tương và chút muối hồng.

Tôm đem hấp chín bóc vỏ ăn kèm với bí ngòi non áp chảo, bơ nghiền nát phết lên miếng bí ngòi hương vị như sốt kết hợp với khoai lang hấp là được bữa sáng chỉ mất 15 phút.

Tôm áp chảo quết bơ kèm rau tía tô, rau huế, rau thơm và khoai lang luộc. Trông con tôm được bóc vỏ cầu kỳ nhưng thực ra chỉ là hấp chín. Dùng 1 miếng phô mai con bò cười vào bát nhỏ cho mè đen trắng đã rang vào rồi dầm mịn ra, có thể thêm chút xốt mè thành hỗn hợp dạng lỏng sệt. Cầm miếng tôm hấp quết sốt pho mai ngon xỉu.

Cho 1 quả trứng ra bát, thêm bột lá dứa đã khuấy với nước để tạo màu xanh và hương thơm. Tiếp theo cho lá thì là vào bát luôn nè (có thể thay bằng lá bina, lá cải thìa,...) nêm chút xíu muối hồng khuấy đều hỗn hợp trứng. Cuối cùng cho ít dầu oliu vào chảo rồi đổ hỗn hợp trứng thêm ít con tôm lên bề mặt rồi đợi trứng và tôm chín là hoàn thành.

Trong ngày nhà có gì ăn nấy, cô nàng Thảo Nhi vét tủ lạnh làm món nui xốt khoai tây cà chua súp lơ. Cho dầu gạo lức vào chảo cho hành vào xào cho thơm, xào tôm cho chín, rồi để tôm riêng.

Tiếp theo cho cà chua cắt nhỏ, thêm 1/2 chén nước vào chảo xào cho đến khi cà chua nhuyễn còn sền sệt rồi cho tôm vào luôn. Tiếp theo cho hỗn hợp 2 củ khoai tây baby luộc chín với 1/4 bát nước xay nhuyễn rồi cho vào cà chua luôn.

Cuối cùng cho súp lơ cắt nhỏ vào, nêm 1/2 thìa muối hồng, 1 thìa hạt nêm, cho nui vào xào tầm 1 phút là hoàn thành

Bánh mì ngũ cốc ăn cùng tôm áp chảo quết bơ đậu phộng, kèm một miếng phô mai con bò, bổ sung thêm chất xơ của 1/2 quả bơ.

Cơm lức ăn kèm tôm xào kim chi. Cho tỏi vào chảo, xào vàng tỏi cho tôm vào xào sơ rồi mới cho kim chi và xíu nước lọc vào không cần thêm gia vị vào sền sệt là hoàn thành.

Rau củ trộn, tôm áp chảo (tôm sau khi làm sạch ướp với tiêu, hạt nêm, bột ớt để khi áp chảo thơm và màu đẹp), đậu cove luộc, khoai lang mật, và cà chua bi, sốt trên một chút xốt mayonnaise

