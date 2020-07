Cách ly 2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép định bay đi TP.HCM bằng giấy tờ giả

Tối 23/7, theo CAND, an ninh sân bay Nội Bài, Hà Nội đã phát hiện 2 hành khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép định bay đi TP.HCM bằng giấy tờ giả. Khi đang làm thủ tục kiểm tra an ninh soi chiếu, nhân viên tại Cảng HKQT Nội Bài nghi ngờ giấy tờ của 2 người H.T.C.L (thường trú tại ấp Tà Tây, Phi Thông, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) và N.T.N (thường trú tại tổ 21, Ấp Tà Tây, Phi Thông, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) giả mạo.

Qua điều tra, hai người này khai đã nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở Trung Quốc tới cửa khẩu Hà Giang. Cả hai định đi trên chuyến bay VJ 159 của hãng hàng không Vietjet từ Hà Nội đi TP.HCM. Phó Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài Tô Tử Hà cho hay, với những trường hợp trên, thông thường an ninh sân bay và đại diện hãng hàng không sẽ lập biên bản từ chối hoàn thành thu tục an ninh hàng không và bàn giao lại cho Công an cửa khẩu HKQT Nội Bài xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, do hiện tại đang có dịch COVID-19 , đồng thời vừa phát hiện 1 ca bệnh nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng nên an ninh sân bay đã nhanh chóng bàn giao 2 hành khách này cho lực lượng Kiểm dịch y tế sân bay để đưa đi cách ly. Hiện hai người này đang được cách ly tại Bệnh viện Công an TP. Hà Nội.

Trong một diễn biến khác, trưa 24/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông tin về ca nghi mắc COVID-19 mới nhất. Bệnh nhân T.V.D (nam, SN 1963) có tiền sử nang trung thất, phẫu thuật cách đây 2 năm bị nghi ngờ nhiễm COVID-19. Được biết, trong 1 tháng qua, bệnh nhân không đi đâu ra ngoài TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, mẫu bệnh phẩm đang được gửi ra Viện vệ sinh Dịch tễ TƯ để xét nghiệm khẳng định. Được biết, người này đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng, tiên lượng nặng, phải thở máy. Hiện vợ và con của bệnh nhân đã được cách ly.

Theo Linh Chi/SKCĐ