Đắk Nông cách ly hơn 300 người dân sau khi phát hiện bé trai tử vong vì bệnh bạch hầu

Cụ thể, ngày 19/6, cháu Sùng Thị H. (SN 2011, ngụ tại cụm 2, thôn 6, xã Quảng Hòa) được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng ho, đau họng, khó thở. Do tình trạng bệnh chuyển biến nặng nên cháu bé được chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Đến sáng ngày 20/6 thì tử vong. Nguyên nhân được xác định do bạch cầu ác tính biến chứng vào tim.

Cùng thời điểm, bệnh viện ở Đắk Nông đã chuyển bệnh nhi thứ 2 là cháu Ma Văn T. (SN 2011, gần nhà cháu H) lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) để chữa trị. Bệnh nhi này được bác sĩ tiên lượng nặng.

Đồng thời ngành y tế tỉnh Đắk Nông cũng toeesn hành điều trị dự phòng ngày thứ 2 cho người dân cụm 2, tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ cụm dân cư, các địa điểm như trường học, trạm y tế xã.

Đối với trường hợp bệnh nhi tử vong, ngành y tế đã xử lý theo đúng quy định, vận động người dân hạn chế tối đa tiếp xúc. Những người đến thăm đều được uống thuốc kháng sinh dự phòng. Bệnh nhân được chôn cất trong vòng 3 giờ đưa về nhà.

Theo tin từ Sở y tế tỉnh Đắk Nông, ngày 14/6, Trung tâm Ngôi nhà may mắn (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cũng ghi nhận 4 cháu nhỏ dương tính với bệnh bạch hầu.

