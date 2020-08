Cách ly thêm 8 căn nhà ở đường Hồ Đắc Di vì 1 ca nghi nhiễm đi Đà Nẵng về

Trưa 1/8, đại diện UBND quận Tân Phú ( TP.HCM ) cho hay đơn vị vừa phối hợp với lực lượng y tế địa phương để cách ly 8 căn nhà ở đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Trong 8 căn nhà được cách ly có 23 người, cách ly do liên quan tới 1 ca nghi nhiễm COVID-19 đi Đà Nẵng về TP.HCM vào ngày 25/7.

Ca nghi nhiễm là anh H.V.Đ.N. (42 tuổi, nam) từng đi du lịch với vợ và 2 con ở Đà Nẵng, Huế từ ngày 17 - 25/7. Đến ngày 25/7, cả gia đình trở về TP.HCM bằng máy bay, sau đó nghỉ ở nhà 2 ngày tiếp theo. Ngày 28/7, cả gia đình được tài xế chở ra khai báo và lấy mẫu xét nghiệm ở trạm y tế. Ngày 29 - 31/7, các thành viên trong gia đình tự cách ly ở nhà.

Hiện 4 người trong nhà đã được Trung tâm y tế Tân Phú chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Chính quyền địa phương sau đó đã phong tỏa 8 căn nhà liền kề, lấy mẫu xét nghiệm 23 người có liên quan, đang chờ kết quả.

Trước đó vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng phường Đông Hưng Thuận (Quận 12, TP.HCM) đã tiến hành phong tỏa block 2B chung cư Thái An 2 trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận) vì có một ca nghi mắc COVID-19. Người này đang sinh sống một mình tại tầng 6, tuy nhiên có đi thăm mẹ ở BV Đà Nẵng, trở về TP.HCM vào ngày 28/7.

Đáng chú ý, đây là một khu dân cư đông người với hơn 300 cư dân đang sinh sống. Chỉ riêng Block 2B nơi có ca nghi nhiễm COVID-19 có 116 căn hộ, hiện có 110 căn hộ đã có người sinh sống. Dự kiến cơ quan y tế sẽ lấy toàn bộ 300 người sinh sống tại tòa chung cư trên trong hôm nay. Cư dân sẽ được xét nghiệm theo thứ tự người tiếp xúc gần trước và người tiếp xúc với tiếp xúc gần sau.

Theo Linh Chi/SKCĐ