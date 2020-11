Nếu diện quần ống suông nên mix ngay với những kiểu áo này, đã sang chảnh còn hack dáng siêu đỉnh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Bé trai 2 tuổi thể hiện khả năng sút bóng vào gôn khiến người lớn cũng phải trầm trồ

Cậu bé Noah người Thụy Điển tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng đã sở hữu những cú sút cực mạnh cùng độ chuẩn xác nhất cao. Nhiều cú sút của cậu tốt đến mức cả người lớn cũng không thể ngăn cản bóng bay vào lưới.