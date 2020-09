3 đặc điểm phân biệt bao cao su tái chế và hàng chính hãng

Vụ việc phát hiện hơn 300.000 chiếc bao cao su (tương đương với 360kg) được tái chế trong khu nhà trọ tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm 22/9 gây bức xúc mạnh trong dư luận. Cư dân mạng đồng loạt lên án việc làm bất chính, vô đạo đức này có thể gây ra bệnh tật, hệ lụy nghiêm trọng cho biết bao người nếu sử dụng sản phẩm.

Đây không phải lần đầu tiên phát hiện vụ việc sản xuất bao cao su giả hay tái chế bao cao su đã qua sử dụng. Do đó, mỗi người sử dụng chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng cách sử dụng hàng chính hãng.



Thực tế không quá khó để nhận biết bao cao su tái chế với hàng chính hãng mới tinh. Theo kinh nghiệm của nhiều khách hàng, bao cao su thật luôn in rõ logo, tên hãng và thông tin của nhà sản xuất. Các thông tin này được in nổi, sắc nét trên vỏ hộp. Bên trong, bao cao su luôn có chất bôi trơn nên mùi nồng nhẹ, sờ vào khá trơn tay.

Bao cao su tái chế được cơ quan chức năng phát hiện tại khu nhà trọ ở địa chỉ Tổ 4, Đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm 22/9



Trong khi đó, bao cao su đã tái chế hoặc hàng giả thường rất dày, sờ vào cứng và khô do ít chất bôi trơn, mùi hóa chất nồng, màu ố vàng hoặc đục.



Tại Việt Nam, tâm lý của người dân còn e ngại khi đi mua bao cao su ngoài tiệm thuốc. Chủ một tiệm thuốc cho hay rất ít người chủ động mua bao cao su mà yêu cầu rõ tên hãng. Đa phần khách hàng có thể lấy bất cứ loại nào, trả tiền rồi nhanh chóng rời đi. Đó là chưa kể một bộ phận lớn người chỉ tiện sử dụng bao cao su được trang bị sẵn trong nhà nghỉ.



Còn theo ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, để phân biệt bao cao su thật và giả, người mua cần kiểm tra rõ ràng các thông tin xuất xứ, nhãn hiệu được Bộ Y tế chứng nhận. Trong quá trình sử dụng, bao cao su giả thường mang lại cảm giác đau rát, sưng, viêm bộ phận sinh dục.



Nếu gặp phải hiện tượng này trong quá trình sử dụng bao cao su thì nên chủ động tới bệnh viện thăm khám, không mang tâm lý e ngại giấu bệnh.



Bởi lẽ, bao cao su được sản xuất chỉ để sử dụng một lần, được kiểm soát độ bền, độ đàn hồi, kích thước, chất bôi trơn và vô khuẩn theo quy trình chặt chẽ. Bao cao su chỉ đạt chất lượng và hiệu quả bảo vệ tốt nhất với một lần sử dụng, tuyệt đối không được tái sử dụng.

Do đó, bao cao su tái chế không còn đảm bảo độ đàn hồi, dễ thủng, rách kéo theo nguy cơ lây nhiễm virus HIV, HPV, viêm gan siêu vi B, giang mai, lậu, sùi mào gà, Chlamydia, vi nấm Candida… hay nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.

Mặt khác, tái sử dụng bao cao su không thể mang lại cảm giác như ý khi dùng hàng mới. Do chất bôi trơn kém, hoặc quá ít gây khó chịu cho người dùng thậm chí là gây Dị ứng , bệnh ngoài da.



Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng bao cao su mới cho mỗi lần quan hệ, không tái sử dụng. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên dùng hai bao cùng lúc, lựa chọn kích thước phù hợp.



Những trường hợp bị dị ứng bao cao su như ngứa vùng kín, sưng phù, chóng mặt, khó thở…, không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm mà cần tới bệnh viện để được thăm khám sớm nhất.

