5 loại hoa quả theo mùa.



12 bát con cháo trắng nấu loãng.



Quần áo chúng sinh bằng giấy.



Tiền vàng.



Nước lọc.



3 nén hương và 2 ngọn nến nhỏ.



1 đĩa gạo.



1 đĩa muối trắng.



12 cục đường thẻ.

Ảnh minh họa.



Cách sắp đặt một mâm cúng chúng sinh chuẩn nhất



Sau khi chuẩn bị lễ vật và văn khấn, cần bày biện mâm cúng cho đẹp mắt. Khi rải tiền vàng ra mâm cúng, nên để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng từ 3-5-7 cây hương sau đó bày lễ và cúng.

Cúng chúng sinh phải được đặt ở trước cửa, cổng hay ngoài sân, tuyệt đối không đặt trong nhà và nên cúng vào chiều tối. Khi thắp nhang phải đứng nghiêm chỉnh và đọc bài khấn cúng chúng sinh, đọc chuẩn, rõ tên và địa chỉ gia chủ, phải tĩnh tâm.



Sau đó, đọc bài văn cúng khấn bái để tránh rước chúng sinh cô hồn vào nhà. Tiếp đến, vái các chúng sinh cô hồn mời cô hồn. Khi cúng xong, đợi tắt nhang thì hóa vàng ngay để tiễn cô hồn đi.

Ảnh minh họa.

Cầm muối gạo vẩy xa 8 hướng bố thí và tán vong, bánh bỏng tải xung quanh ngoài nhà cho các chúng sinh.



Văn khấn cúng chúng sinh



Kính lễ mười phương Tam Bảo chứng minh

Hôm nay, là ngày Rằm tháng Bảy năm Kỷ Hợi (2019)

Con tên là:………tuổi……… Ngụ tại số nhà …, đường…, phường (xã)… , quận (huyện ) ……………, tỉnh (Tp):……………

Trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…về nơi đây hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tin h tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.