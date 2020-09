Cú lội ngược dòng của Among Us - tựa game hấp dẫn 'phá đảo' mạng xã hội thời gian gần đây

Trong thời gian gần đây, Among Us bất ngờ nổi lên như một hiện tượng với không chỉ cư dân mạng Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Không sở hữu đồ họa hấp dẫn hay bắt mắt, lối chơi đơn giản và dễ hiểu nhưng trò chơi này vẫn tạo nên một cơn sốt dữ dội ở khắp mặt trận. Từ những nền tảng stream như Twitch, Youtube cho đến mạng xã hội Facebook, Twitter,... chỉ cần quẹt lướt newfeed một chút là người dùng có thể thấy vô số hình ảnh, video liên quan đến Among Us.

Nổi tiếng như vậy nhưng ít ai biết rằng tựa game này từng có lúc không thể chơi được 1 trận vì... chẳng có ai tham gia trò chơi cả. Ra mắt từ tháng 11/2018, thế nhưng phải đến tận năm 2020 Among Us mới có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục khi nhiều streamer nổi tiếng bắt đầu để ý tới tiềm năng tuyệt vời của nó.

Cách chơi của Among Us vô cùng đơn giản, thậm chí còn được nhiều người cho rằng là một "bản dupe" của Ma sói quen thuộc. Tuy nhiên nhà phát hành game là InnerSloth (Mỹ) đã khôn khéo tìm ra điểm khác biệt và biết tấu Among Us thành một trò chơi đơn giản hơn mà cũng hấp dẫn hơn nhiều.

Among Us xoay quanh câu chuyện của các nhân vật thiết kế tựa "phi hành gia" nhỏ xinh được đưa lên một con tàu vũ trụ. Người chơi sẽ lập thành một nhóm từ 4-10 người tham gia trò chơi, đồng thời được chia ngẫu nhiên thành 2 phe là "Crewmate" (Đồng đội) và Imposter (Kẻ mạo danh). Cả hai bên đều có nhiệm vụ riêng, trong khi các crewmate có nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị thì Imposter có nhiệm vụ "Sabotage" (phá hủy) và hạ gục người chơi.

Khác với Werewolf (Ma sói) hay Mafia, Among Us không buộc người chơi phải chờ đợi đến đêm để thực hiện chức năng của mình. Người chơi luôn phải nhập vai và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời suy luận chính xác để có thể tìm ra kẻ xấu đang lén lút ẩn náu trong số các đồng đội, lật mặt đối thủ trước khi quá muộn.

Nếu nghi ngờ ai đó là kẻ mạo danh, người chơi có thể tổ chức họp khẩn cấp để tống khứ kẻ bị tình nghi ra khỏi tàu. Tại đây, người chơi hai phe sẽ vận dụng trí óc và sử dụng lý lẽ để thuyết phục số đông tin mình và bỏ phiếu loại bỏ người chơi. Đáng chú ý, ngay cả khi đã bị loại, người chơi vẫn được biến thành ma và tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Điều này khiến trò chơi không hề bị nhàm chán và thậm chí có thể giúp phe "crewmate" có được những cú lội ngược dòng bất ngờ.

Tuy sở hữu đồ họa đơn giản và dễ thương như hình vẽ của "trẻ lên 3" nhưng Among Us đòi hỏi người chơi phải có khả năng suy luận xuất sắc và có giác quan nhạy bén. Chỉ một giây phút lơ là người chơi có thể bị "thủ tiêu" dưới sự ra tay lạnh lùng của Imposter hoặc bị những đồng đội "ngơ ngác" nghi ngờ bỏ phiếu nhầm.

Bên cạnh đó, việc kết nối người chơi toàn cầu cũng là cách khiến Among Us trở nên nổi bật trong thời điểm dịch COVID-19n đang diễn ra. Những game thủ có mặt từ nhiều nơi trên thế giới có thể giao tiếp và trò chuyện với nhau qua game, cùng vui chơi và tạo nên những câu chuyện thú vị, hài hước được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Người chơi cũng có thể tạo phòng riêng và chơi với bạn bè, người thân đang ở nơi xa hoặc không thể gặp mặt trực tiếp hay làm quen với những người bạn mới.

Ngoài ra, việc trò chơi được giới streamer nổi tiếng chú ý cũng là "cú hích" khiến Among Us hấp dẫn trở lại. Từ những cái tên đình đám trong giới E-sport thế giới như Pewidepie, Jacksepticeye đến các streamer lớn nhỏ trong nước như KubzScouts, Disguised Toast, MixiGaming, Mimosa,... tất thảy sự chú ý đều đang dành cho Among Us và khiến nó trở thành tựa game hấp dẫn nhất nhì thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, với sự thành công bât ngờ của tựa game này, nhà phát hành game InnerSloth cho biết họ đang nung nấu cho ra mắt Among Us phần 2 trong vòng 1-2 năm sắp tới.

Hiện trò chơi đang được bán trên hệ thống Steam với giá khoảng 100.000 đồng và miễn phí trên HĐH iOS và Android.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ