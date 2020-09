Hé lộ bí kíp giúp các 'đồng chí' Crewmate 'trăm trận trăm thắng' trong Among Us

Không cần phải nói nhiều về Among Us nữa khi mà trò chơi này ngày một càng trở nên phổ biến trên khắp các nền tảng mạng xã hội . Among Us khiến những người chơi vô cùng thích thú khi liên tục được trải qua những giờ phút vừa căng thẳng, gay cấn vừa vui vẻ, hài hước bên người thân và bạn bè.

Trong phần lớn các trận game , người chơi sẽ nhập vai là các Crewmates (Đồng đội) với nhiệm vụ chính là hoàn thành các công việc được giao (tasks) và tỉnh táo nhận ra ai là Imposter (Kẻ mạo danh) để loại bỏ trước khi quá muộn. Do đó, người chơi cần nắm chắc cách chơi, hoàn thành các task trong thời gian nhanh nhất và phải luôn tập trung suy luận để có thể tìm ra kẻ phản bội. Dưới đây là một số mẹo để người chơi có thể dễ dàng giành chiến thắng khi là Crewmate.

Lối chơi



Có 2 cách chơi thường thấy trong Among Us đó là đi 1 mình làm hết nhiệm vụ thật nhanh hoặc bám theo 1 ai đó và cố gắng sống sót. Tất nhiên lối chơi nào cũng có điểm lợi và hại riêng, do đó người chơi nên lựa chọn cách chơi phù hợp với tính cách và khả năng của mình.



Trong trường hợp người chơi đi 1 mình, điểm mạnh là người chơi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh tuy nhiên rất dễ bị các Imposter giết sớm. Để có thể tránh điều này, người chơi cần tránh đi qua những người chơi đi 1 mình khác mà chỉ nên đi gần những người đi cặp hoặc đi 3 người. Một điều xấu nữa là khi có người chết, người chơi thường không có bằng chứng ngoại phạm (vì đi 1 mình) nên người chơi cần nhớ rõ những nhiệm vụ mà mình đã làm và những người mình đã gặp để lấy lòng tin từ người khác.



Người chơi đi theo cặp hoặc theo nhóm sẽ ít khả năng bị giết hơn là người chơi đi 1 mình và nếu may mắn, người chơi sẽ có 1 BFF đi cùng mình và bảo vệ mình cả trò chơi. Người này có vai trò bảo vệ bạn khỏi bị giết bởi Impostor hay bị vote loại bởi những người chơi khác. Tuy nhiên, người chơi cũng có thể chết rất sớm nếu xui xẻo tin “nhầm” Impostor và đi theo họ. Để tránh điều này, người chơi cần chắc chắn là những người khác biết được mình đi cùng ai để khi mình chết, họ sẽ đoán được ngay kẻ mạo danh là ai hoặc đi nhóm 2 người trở lên để tăng khả năng sống sót (nếu rơi vào trường hợp đi cùng 2 Imposter thì người chơi cũng sẽ gặp phải kết cục khó tránh...)



Ngoài ra còn có 1 lối chơi khác nhưng không thường gặp và rất khó với người mới chơi chính là thám tử. Người chơi này chẳng làm nhiệm vụ gì hết mà tập trung vào việc tìm ra ai là kẻ sát nhân. Bởi vì không làm nhiệm vụ nên họ di chuyển rất nhiều nên khả năng phát hiện ra xác chết hay bắt tận tay Impostor cao hơn người khác, tuy nhiên điểm xấu cũng rất rõ ràng: ít nhiệm vụ hoàn thành và việc không làm nhiệm vụ mà cứ chạy lăng xăng rất dễ khiến đồng đội nghi ngờ khiến người này thường bị vote chết.



Emergency Meetings (Họp Khẩn Cấp)



Đây là thứ vũ khí mạnh thứ 2 của Crewmate. Ngoài việc tập trung người chơi và cho phép mọi người trao đổi thông tin với nhau, Họp Khẩn Cấp còn reset (khởi động) lại thời gian chờ chức năng giết của Impostor giúp bạn có 1 khoảng thời gian tự do làm bất kì điều gì mà không sợ bị giết ngay sau cuộc họp. Người chơi cần tận dụng chức năng này nhiều nhất có thể, thậm chí có thể ấn ngay cả khi không có thông tin gì để reset lại thời gian chờ chức năng giết hay để nói nốt những gì mình không kịp nói ở cuộc họp trước. Trung bình mỗi 40 giây đến 1 phút nên có 1 cuộc họp, người chơi có thể điều chỉnh phần này ngay ở Settings đầu game.



Thông tin



Nếu Họp Khẩn Cấp là vũ khí mạnh thứ 2 của Crewmate thì thông tin là vũ khí mạnh nhất. 1 vụ án mạng xảy ra ở Reactor nhưng có 8 người đều đứng yên ở Cafeteria thì mọi người đều đoán được ai là hung thủ. Tất nhiên, trong 1 trận bình thường thì mọi người sẽ đi khắp map để làm nhiệm vụ nên những thông tin như cặp nào đi với nhau hay ai nhìn thấy ai ở đâu rất quan trọng. Thậm chí ai tố cáo ai hay ai bảo vệ ai cũng là những thông tin cần nhớ về cuối trận. Một Crewmate tốt không bao giờ tin tưởng ai, nhưng cũng không bỏ qua bất kì thông tin nào.



Ngăn cản Impostor



Impostor có thể giết người mỗi 30 giây tùy thuộc vào Kill Cooldown nên Crewmate cần làm mọi thứ để Impostor gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân. Từ việc đi theo nhóm, spam nút Họp Khẩn Cấp hay… bám theo kẻ mình nghi ngờ và dùng mạng của mình đổi lấy mạng của người đó (tất nhiên là đã thông báo hành động của mình với tất cả mọi người ở cuộc họp trước đó). Người chơi câu giờ càng lâu thì càng nhiều người chơi khác hoàn thành được nhiệm vụ và chiến thắng.



Tận dụng hệ thống



Mỗi bản đồ đều có những hệ thống riêng trợ giúp người chơi biết được những thông tin ở những nơi cách xa bản thân. Ví dụ như Camera cho phép người chơi canh chừng ở 4 nơi cùng lúc, hay bản đồ người cho người chơi biết có bao nhiêu người đang ở vị trí nào (nhưng không biết chính xác là ai), máy đo nhịp tim cho người chơi biết những ai còn sống hay đã chết còn máy cảm biến - là hệ thống mà chỉ riêng map MIRA HQ có – chỉ ra được những ai đi qua ngã 3 ở giữa, từ đó người chơi có thể nhận ra khi ai đó nhảy vent.

Thậm chí những hệ thống của Impostor như vent (ống thông/ hầm giúp Impostor di chuyển nhanh chóng từ nơi này qua nơi khác) thì Crewmate cũng nên nhớ trong đầu để có thể “lật mặt” ai đó khi phát hiện ra ai đó di chuyển quá nhanh hay xuất hiện ở nơi có vent thông với nơi có xác chết.



Vote (Bỏ phiếu)



Vote để đẩy ai đó ra khỏi phi thuyền là cách duy nhất để Crewmate loại bỏ được Impostor ra khỏi trò chơi. Tuy nhiên, Impostor cũng có thể thuyết phục mọi người và dựa vào đó loại thêm người vô tội ra khỏi trò chơi để giành chiến thắng. Việc vote này hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà mọi người thuyết phục nhau nên thực sự không có cách nào giúp tăng khả năng thắng ngoại trừ việc trở nên thuyết phục hơn.

Dù vậy, có một số điều người chơi cần nhớ: không vote ai khi còn 7 hoặc 4 người còn sống trừ khi có chứng cứ thuyết phục. Nguyên do là bởi nếu vote sai người khi còn 7 Crewmate thì chỉ còn 6 người và với 2 Impostor họ có thể làm 1 pha giết đôi (double kills) và giành chiến thắng dễ dàng (luật trò chơi cho phép Impostor thắng khi số Impostor bằng một nửa số người còn sống). Điều tương tự khi chỉ còn 4 người (vote sai thì còn 3 người, Impostor chỉ cần giết 1 để thắng). Tất nhiên trong trường hợp có 7 người nhưng chắc chắn 1 Impostor đã bị loại thì người chơi hoàn toàn có thể vote thoải mái.



Theo Linh Nguyễn/SKCĐ