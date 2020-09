Tuyệt chiêu giúp các Imposter trong Among Us dễ dàng qua mặt Crewmate non tay

Trong suốt vài tháng trở lại đây, có thể dễ dàng nhận thấy trò chơi online được nhiều người ưa thích nhất là Among Us . Đáng chú ý, trò chơi này được ra mắt vào năm 2018 nhưng phải đến năm 2020 mới thực sự trở thành một cú "hit" và được nhiều người biết đến.

Khi chơi Among Us, người chơi lập thành một nhóm từ 4-10 người tham gia trò chơi nhập vai các "phi hành gia", đồng thời được chia ngẫu nhiên thành 2 phe là "Crewmate" (Đồng đội) và Imposter (Kẻ mạo danh). Cả hai bên đều có nhiệm vụ riêng, trong khi các Crewmate có nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị thì Imposter có nhiệm vụ "Sabotage" (phá hủy) và hạ gục người chơi.

Dù thuộc phe phản diện, các Imposter vẫn là vị trí mà người chơi thích thú nhất mỗi khi tham gia Among Us. Khi là các Imposter, người chơi có thể vừa làm "nhiễu" các nhiệm vụ trong game , vừa có khả năng Kill (Giết) các Crewmate khác để giành chiến thắng. Tuy nhiên, đối với người chơi mới, Imposter là một vai khá khó nhằn, và thường vô tình xảy ra những pha "dở khóc dở cười" bởi họ vẫn chưa quen với trò chơi. Đó có thể là một pha "sát hại" Crewmate bất cẩn giữa chốn đông người, cũng có khi là tình huống nhảy vent giữa thanh thiên bạch nhật. Do đó, để có thể giành chiến thắng khi nhập vai Imposter, người chơi mới nên nắm rõ những bí kíp sau đây...

Cách chơi khi làm Imposter



Có 2 cách chơi chính khi làm Impostor chính là đi giết người rồi tẩu thoát, hoặc là lấy lòng tin của ai đó sau đó giết người (để người đó bảo vệ mình khi mọi người khác nghi ngờ). Bởi vì có tới 2 Impostor, 2 người hoàn toàn có thể chơi riêng phần mình và sau đó bảo vệ nhau lúc họp, hoặc đi cùng nhau và giết người. Mỗi lối chơi đều có điểm mạnh và yếu riêng, trong trường hợp chơi style sát thủ thì dễ bị phát hiện vì không có bằng chứng ngoại phạm còn việc bám theo Crewmate thì khó để ra tay giết người. Dù vậy, điểm hay của Among Us là người chơi không bắt buộc phải làm theo 1 lối mòn mà hoàn toàn có thể mỗi vòng chơi thì chơi 1 kiểu, khiến cho Crewmate “không biết đường nào mà lần”.

Tuy nhiên, người chơi cần nhớ rằng cho dù người chơi có làm tốt đến mấy mà khi có người nghi ngờ mình và không được ai bảo vệ, khả năng người chơi bị vote rất là cao. Dó đó, các Imposter không nên quá tập trung vào việc giết người mà cũng cần phải xuất hiện cùng mọi người để lấy bằng chứng ngoại phạm.



Tìm kiếm con mồi



Con mồi dễ nhất của Impostor là những Crewmate đi riêng 1 mình. Tuy nhiên, người chơi cần nhớ chuẩn bị sẵn “lối thoát hiểm” bằng cách có chứng cứ ngoại phạm. Có một số vị trí là “ác mộng” của các Crewmate như phòng Electrical ở bản đồ The Skeld, hay phòng Specimen ở bản đồ Polus. Những địa điểm này người chơi cần chơi nhiều để tìm ra (thông thường là sau nhiều pha bị "thủ tiêu" khá dã man ở những vị trí này).

Thảm cảnh của các Crewmate khi làm nhiệm vụ trong phòng Electrical

Còn những con mồi “khó nhai” như những cặp hoặc nhóm đi cùng nhau, người chơi cần tận dụng tốt chức năng Sabotage để có thể tách người ra khỏi đoàn và ra tay loại những Crewmate xấu số đó. Thậm chí nếu người chơi cảm thấy có đủ bằng chứng ngoại phạm, Imposter có thể tự báo cáo và đổ cho người còn lại trong nhóm.

Đôi khi, Impostor cũng phải chấp nhận rủ ro để giết Crewmate khi có rất nhiều người xung quanh: người chơi có thể tắt đèn sau đó giết kẻ đi lạc, hoặc là giết người đang đứng trồng lên nhau sau đó tự ấn report để báo cáo người khác. Một điều nữa người chơi cần biết là sẽ rất “hốt” khi Impostor vừa giết người xong thì có người khác đi vào. Trong trường hợp này, các Imposter cần chuẩn bị sẵn lối thoát cho mình: hoặc là kiểm tra trước xem xung quanh có ai không trước khi "gây án", hoặc là chuẩn bị sẵn đường vent để chạy, hay là dùng Sabotage ở phía ngược lại để dụ mọi người ra chỗ khác.



Lợi dụng người chơi khác



1 Impostor giỏi cần phải biết cách lấy lòng tin của người khác, hay nói cách khác là lấy lòng Crewmate. Có rất nhiều cách để đạt được điều này, ví dụ như bám theo 1 ai đó và không giết họ, hay bảo vệ 1 Crewmate đang bị nghi ngờ để lấy lòng tin của người đó, thậm chí … vote chính người đồng đội Impostor của mình. Impostor có thể tránh giết người tin tưởng mình để lấy số vote cao tránh để bị loại, nhưng Impostor cũng có thể giết người đó sau đó dùng lý luận “tại sao tôi lại muốn giết người tin tưởng tôi” để đổ cho kẻ không tin mình.

Tất cả là dựa vào khả năng nói dối và sức thuyết phục của người chơi để có thể “biến điều không thể thành có thể”. Thậm chí, với khả năng “nói dối như cuội”, ngay cả khi bị bắt tận tay đang nhảy vent hay giết người, người chơi không cần vội nhận tôi mà còn có thể đổ lại cho người bắt được mình. Nếu may mắn, người chơi không chỉ không bị loại mà còn có thể loại được thêm 1 Crewmate ngây thơ.



Đồng đội

Một pha "lội ngược dòng" của các Imposter dù bị phát hiện 1 người nhờ sự phối hợp tài tình



Among Us là trò chơi mang tính đồng đội, kể cả khi người chơi là Impostor. 2 người chơi có thể “bảo kê” cho nhau, cùng nhau giết đôi, hay tạo cho nạn nhân ảo giác rằng “đi với 2 người thì Impostor sẽ không ra tay được” mà không biết rằng họ đã đi vào cạm bẫy của người chơi. Ngay cả khi đã bị loại và trở thành ma, ngươi chơi cũng có thể đóng góp cho đồng đội bằng cách sử dụng Sabotage để Imposter còn lại có thể thoải mái "ra tay". Tuy nhiên, người chơi cần chú ý để không vô tình làm hỏng kế hoạch của đồng đội.

Tận dụng các kĩ năng của Impostor



Sabotage là thứ vũ khí quan trọng thứ 2 của Impostor. Người chơi có thể đóng cửa, tắt đèn hay phá các phòng Oxy, Communication và Reactor. Đóng cửa và tắt đèn là 2 cách để chia cắt đoàn người, còn Oxy và Reactor là 2 cách để kéo mọi người ra phía còn lại, đồng thời ngăn cản người chơi khác bấm nút Họp Khẩn Cấp và tạo điều kiện cho Crewmate chiến thắng khi còn 6 người chơi hay 3 người chơi (điều này là rất quan trọng vì trong thời điểm này, chỉ cần 1 pha giết đôi hay giết một người nữa là Impostor sẽ chiến thắng). Tuy nhiên, thời gian hồi kĩ năng Sabotage của cả 2 Impostor là chung nhau, vì vậy 2 Impostor cần hiểu ý và sự dụng Sabotage 1 cách thông minh, tránh trường hợp tự tay “bóp” đồng đội.

Ngoài Sabotage, hệ thống vent (ống thông/hầm) cũng là thứ mà người chơi cần sử dụng thông thạo. Impostor cần thuộc vị trí vent và vent dẫn đi đâu để có thể có mạng nhanh chóng khi có Crewmate đứng ở gần vent. Tuy nhiên, điểm trừ của vent là khi đang ở dưới vent, người chơi không được hồi chiêu của chức năng "Kill" (Giết người) nên người chơi không thể ngồi im dưới vent chờ hồi chiêu được.

Sau tất cả, người chơi cần lưu ý Among Us là 1 trò chơi dựa vào việc nói dối và tư duy, suy luận nên việc người chơi bị Imposter lừa hay bị “gài” cũng là việc thường tình. Dối trá hay lươn lẹo cũng chỉ là một phần của trò chơi, hãy giữ tâm thế chơi là phải vui vẻ, người chơi nên "bình tĩnh tự tin không cay cú" và tận hưởng mỗi trận game thay vì trở nên quá gay gắt, bực tức. Hiện trò chơi đang được bán trên hệ thống Steam với giá khoảng 100.000 đồng và được tải miễn phí trên HĐH iOS và Android.