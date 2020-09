Sao Hàn U40 có bí quyết tự nhiên thu nhỏ lỗ chân lông chẳng tốn một xu, ai cũng thực hiện được

Ngoài các vấn đề thâm nám, nếp nhăn hay sạm da thì lỗ chân lông thô và to cũng là nỗi khiếp sợ của chị em chúng mình. Lỗ chân lông càng to cho thấy làn da càng nhiều nhờn mụn, dễ bị tổn thương và làm gương mặt trở nên xấu xí.

Thực tế trên thị trường có nhiều loại mỹ phẩm được quảng cáo làm se khít lỗ chân lông nhưng hiệu quả đến đâu thì chắc ai cũng biết. Ấy vậy mà loạt mỹ nhân xứ Hàn này vẫn có những bí quyết riêng để làm se khít lỗ chân lông mà chẳng tốn kém hay cần sử dụng đến hóa chất.



Ngay cả khi đã là mẹ của hai con, Jeon Ji Hyun vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, thần thái sang chảnh khó ai sánh kịp. Ngoài thân hình thon gọn, làn da của "mợ chảnh" cũng rất đáng ngưỡng mộ.



Nữ diễn viên cho biết rất chú ý tới việc rửa mặt mỗi ngày. Nếu nhiều người thích rửa mặt kết hợp massage da càng lâu càng tốt thì cô lại làm ngược lại.



Bước đầu tiên trong quy trình rửa mặt của cô là tẩy trang bằng dầu với bước nhũ hóa đầy đủ; sau đó tạo bọt sữa rửa mặt. Mỹ nhân cho biết, tốc độ làm sạch da mặt của cô rất nhanh, massage nhẹ nhàng và rất nhanh để tránh làm da mất nước.



Khả năng diễn xuất còn có thể gây tranh cãi nhưng nhan sắc và làn da của Song Hye Kyo đã trở thành thương hiệu trong showbiz Hàn. Mỗi ngày, mỹ nhân họ Song uống ít nhất 10 cốc nước và đắp mặt nạ vào buổi tối để giữ ẩm cho da.



Cô có bí quyết riêng trong việc làm sạch da mỗi ngày đó là dùng sữa tươi để rửa mặt và massage nhẹ nhàng để da sạch sâu. Sữa tự nhiên có thành phần giàu protein có tác dụng dưỡng ẩm, giữ ẩm và làm trắng da. Khi rửa mặt, cô chú ý nhiệt độ, chỉ rửa mặt với nước ấm. "Nước quá lạnh hoặc quá nóng sẽ gây kích ứng da và phá hủy sự cân bằng nước dầu của da" - Song Hye Kyo chia sẻ. Đó là bí quyết để cô có làn da căng mướt, không tì vết.



Độc thân và xinh đẹp là chưa đủ để nói về tên tuổi của Son Ye Jin ở tuổi 38. Cũng như nhiều mỹ nhân khác, cô rất chú trọng làm sạch da. Bí quyết của người đẹp họ Son là chườm khăn ấm trước khi rửa mặt để làm mềm lớp biểu bì đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất bên trong tế bào, và làm lỗ chân lông sẽ nở ra. Cô thực hiện bước này trong 1 phút để dễ dàng tẩy trang và rửa mặt sạch sâu.



Kết thúc bước làm sạch, "chị đẹp" rửa lại bằng nước mát để thu nhỏ lô chân lông, tránh cho da bị mất nước.



Lee Hyori chườm đá lạnh

Nước đá được nhiều mỹ nhân sử dụng làm phương pháp se khít lỗ chân lông tự nhiên, trong đó có Lee Hyori. Nữ diễn viên tận dụng nguyên lý nóng giãn nở và lạnh co lại, để dùng đá chườm lên da mặt vừa giúp làm nhỏ lỗ chân lông lại giảm sưng, phù nề cho da. Lưu ý cho chị em là nên bọc đá trong khăn bông sạch, không chườm trực tiếp để tránh cho da bị bỏng lạnh.



Mỹ nhân 41 tuổi áp dụng nguyên lý này để xử lý cả vùng bọng mắt. Cô để chiếc thìa vào tủ lạnh khoảng 5 phút cho mát rồi lấy ra và áp lên vùng mắt để giảm sưng cho mắt. Cô tận dụng luôn nhiệt độ của thìa để áp lên vùng da có lỗ chân lông to để giúp chúng mềm mịn hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink