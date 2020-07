Không dằn vặt đau khổ khi chồng ngoại tình, cô vợ cao tay trị ngay bằng cách không giống ai

Chúng tôi yêu nhau từ những năm tháng cuối đại học, đến khi ra trường 2 năm thì quyết định về chung một nhà. Hôn nhân 5 năm, chúng tôi có với nhau 2 con nhỏ, một bé 4 tuổi, 1 bé hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, đây cũng là lúc tôi phát hiện chồng ngoại tình . Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu ảo mộng màu hồng của tôi bỗng chốc tan vỡ chỉ sau 1 đêm.



Khi đó, vì không kiềm chế được cảm xúc nên tôi đã tìm đến cô ả nhân tình của chồng để đánh ghen. Tuy nhiên, điều khiến tôi không ngờ là, cô ta còn vênh váo lên mặt và thách thức ngược lại. Tôi tặng luôn cho cô ta một cái tát trời giáng. Có vẻ như biết chuyện, đêm hôm đó chồng tôi không về nhà.



Cho 2 con ngủ xong, tôi ngồi thẫn thờ nhớ lại khoảng thời gian từ lúc chúng tôi quen nhau đến lúc kết hôn, sinh con. Bao năm dài đằng đẵng, giờ anh phản bội mẹ con tôi đi ngoại tình, đến khi bị vợ phát hiện còn bỏ đi xuyên đêm không về.

Tôi đau đớn nghĩ, có lẽ chúng tôi không còn gì cứu vãn được nữa. Thế nhưng sáng hôm sau, anh bất ngờ xuất hiện từ sớm cùng một bó hoa hồng đỏ rực. Anh nói lời xin lỗi, mong tôi tha thứ. Đối với anh, vợ con vẫn là tài sản quan trọng nhất, anh còn yêu thương gia đình rất nhiều nên không thể nào bỏ được.



Không hiểu sao, tôi nhanh chóng gật đầu chấp nhận và lao vào cái ôm ấm áp của anh. Từ đó, anh luôn đi về đúng giờ, giúp vợ làm việc nhà và chăm sóc các con rất chu đáo. Điều này khiến tôi rất vui, nghĩ rằng chuyện trước kia chỉ là sai lầm nhất thời của anh mà thôi.



Thế nhưng, hiện thực không như tôi nghĩ. Gần 1 năm sau tôi phát hiện chồng vẫn còn qua lại với nhân tình năm xưa, thậm chí còn thuê hẳn chung cư cho cô ta ở. Cô ta trẻ đẹp, nóng Thế nhưng, hiện thực không như tôi nghĩ. Gần 1 năm sau tôi phát hiện chồng vẫn còn qua lại với nhân tình năm xưa, thậm chí còn thuê hẳn chung cư cho cô ta ở. Cô ta trẻ đẹp, nóng bỏng lại biết lấy lòng còn chồng tôi công việc ổn định, lương cao, hai con người họ không tách được nhau cũng là phải thôi!



Lần này đã khác, dù rất đau đớn nhưng tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ. Tôi coi như chưa biết chuyện gì, mặc cho anh thể hiện. Tôi quyết định sẽ làm 'ra ngô ra khoai', tất nhiên không phải cách tiêu cực như trước.



Tôi lần 2 tìm đến cô nhân tình. Không đánh ghen, không chửi bới, không làm ầm ĩ mọi chuyện, tôi chỉ nói mình đã biết hết mọi chuyện. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này và nếu cô ta có thể thay thế làm vợ anh, tôi cũng không ngăn cản nữa.



Nói rồi, tôi nuốt nước mắt ra đi. Một tuần sau đó, tôi sắp xếp cho ba mẹ con đi du lịch xả tress 1 tuần, sau đó về ngoại ở. Trước khi đi, tôi để lại một lá đơn ly hôn đã ký sẵn cùng lời nhắn đã sắp xếp mọi chuyện, ả nhân tình sẽ đến đây ở thay thế vị trí của mẹ con tôi.



Khi nhận được lá đơn ly hôn cùng lời nhắn, anh như chết lặng. Thời gian sau đó, dù được thoải mái sống công khai cùng nhân tình nhưng anh không hề vui vẻ, luôn cảm thấy thiếu thốn cảm giác gia đình. Nàng tiểu tam không biết chăm lo việc nhà, ngày ngày chỉ dùng đồ ăn ngoài, đi mua sắm và tiêu tiền như phá khiến anh chán ngán.

Ngược lại, tôi lại có cuộc sống tự do tự tại. Tôi quan tâm đến bản thân mình hơn, đi spa, Ngược lại, tôi lại có cuộc sống tự do tự tại. Tôi quan tâm đến bản thân mình hơn, đi spa, làm đẹp , tập thể dục hàng ngày. Cứ cuối tuần tôi lại đưa 2 con cùng ông bà ngoại đi ăn uống, đi chơi. Nỗi đau đớn trong tôi cũng dần vơi bớt và tôi dần nhận ra, cuộc sống thiếu anh cũng không hề đáng sợ.



Chỉ nửa tháng sau, anh bất ngờ xuất hiện trước mặt 3 mẹ con tôi với gương mặt râu ria, hốc hác và tiều tụy, khác hẳn vẻ ngoài điển trai phong độ trước đây. Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi. Anh đã cắt đứt hoàn toàn với ả nhân tình kia. Những ngày tháng vừa qua, anh mới hiểu được 3 mẹ con quan trọng đến nhường nào.



Đáp lại, tôi chỉ cười chua chát: "Tôi không muốn trở về nơi anh và người khác từng âu yếm. Tôi hiện tại rất ổn, cũng không hi vọng gì nhiều". Anh rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc tu tu như một đứa trẻ. Thế nhưng tôi quyết không ở lại, anh đành phải lầm lũi một mình trở về.



Chỉ vài ngày sau, anh bất ngờ rao bán căn nhà cũ và tìm mua một căn nhà mới. Ngày ngày, anh vẫn đi xe tới nhà tôi, khi thì mua đồ ăn sáng, khi thì đưa đồ cho con, lúc thì tặng một bó hoa, cũng có lúc chỉ là đứng nhìn một lúc rồi về. Hơn 3 tháng sau đó, anh vẫn kiên trì với hành động của mình, thậm chí còn khẳng định: "Anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa".

