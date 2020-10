Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về Giá trị Lịch sử

Gợi ý dàn bài



Mở bài



Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề



Vấn đề về lịch sử và bảo tồn giá trị lịch sử vốn được đề cao từ rất lâu trước dây.



Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, ' Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam'. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở nghiêm khắc mà còn là một yêu cầu đối với bất kỳ người dân Việt Nam.



Thân bài



Lịch sử là gì



Lịch sử là gốc rễ, là đáp án cho các câu hỏi về nguồn gốc, câu chuyện quá khứ của bất kỳ một quốc gia nào. Chỉ khi mỗi người dân đều nắm vững lịch sử, đất nước mới có thể phát triển bền vững.



Giá trị của Lịch sử



Ngoài ra, lịch sử lại mang tới những giá trị truyền thống lưu giữ ngàn năm, tạo nên một bộ sưu tập khổng lồ những nét văn hóa đặc sắc mà không nơi nào trên thế giới giống.

Trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ của dân tộc Việt, có biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, nếu không có lịch sử lưu dấu lại những tháng ngày tang thương mà hào hùng đó thì làm sao ta có thể hiểu hết ý nghĩa, giá trị của lịch sử cùng niềm tự hào tự tôn dân tộc là như thế nào?



Giá trị lịch sử đang dần bị mai một trong đời sống hiện đại



Với tốc độ phát triển như vũ bão của đời sống hiện đại, đáng tiếc nhiều giá trị lịch sử không được đánh giá xứng đáng. Thế hệ trẻ ngày càng thờ ơ với lịch sử, coi lịch sử chỉ là những dòng chữ nhàm chán trong sách vở.



Điều này dẫn đến cả nhiều thế hệ mù mờ lịch sử kéo theo các giá trị về cội nguồn tổ tiên cũng bị xem nhẹ.



Cần bảo tồn và lưu giữ các giá trị lịch sử



Những người thiếu quan tâm tới lịch sử, những kẻ chối bỏ lịch sử cần bị phê phán, những người phủ nhận, xuyên tạc về lịch sử cần bị trừng trị nghiêm khắc. Bởi lịch sử không phải những điều sáo rỗng để bịa đặt.



Kết bài



Cần có cái nhìn đúng đắn về lịch sử

Bởi vậy, mỗi công dân đất nước phải có bổn phận kế tục, gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống của dân tộc



Bổn phận của học sinh

Cần chăm chỉ học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần học tập lịch sử, tôn trọng các giá trị lịch sử.



Your browser does not support HTML5 video.

Nghị luận xã hội : "Thế nào là hạnh phúc?"

Xem thêm: Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về Facebook

Theo Thùy Dương/SKCĐ