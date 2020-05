Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về thái độ sống tích cực

Gợi ý lập dàn ý





Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề.

Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, dù là ai cũng đều phải trải qua vô vàn những khó khăn, thử thách. Có những người vội nản lòng buông xuôi, mặc kệ cuộc đời trôi nhưng có những người không chịu chấp nhận số phận, đứng lên đấu tranh để thay đổi vận mệnh. Vì vậy, thái độ sống chính là thứ quyết định cho kết quả, sự thành công của bạn.

Thân bài:

- Thái độ sống tích cực là gì?

Sống tích cực là tư duy theo chiều hướng lạc quan, tin tưởng và nìn nhận mọi thứ, mọi vấn đề theo chiều hướng tốt đẹp, tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng thuận lợi nhất. Nói tóm lại, người sống tích cực là người dũng cảm, dám đối đầu với thử thách và không dễ bỏ cuộc.



- Bàn luận:



Suy nghĩ tích cực có tác dụng và ý nghĩa quan trọng đối với Suy nghĩ tích cực có tác dụng và ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần, định hướng hành động đúng đắn cho mỗi người. Bàn về thái độ sống, Mac Anderson đã từng nói rằng: “Thái độ sống tích cực là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn”. Câu nói này khẳng định vai trò của thái dộ sống tích cực, đồng thời khuyên con người cần có thái độ sống tích cực để sống chủ động, thành công hơn trong cuộc sống. Bất cứ ai cũng đều phải đối mặt với những lúc khó khăn, những buồn vui, đau khổ bởi sự thất bại. Đó là quy luật tất yếu của cuộc đời.





- Ý nghĩa của thái độ sống tích cực:



+ Đối với cá nhân: Người có thái độ sống tích cực, cơ hội thành công trong cuộc sống cũng sẽ cao hơn đồng nghĩa với việc tạo dựng các thành quả từ chính sức lực, trí tuệ, lối sống của mình.



+ Những giá trị vật chất sẽ đáp ứng nhu cầu cuộc sóng cá nhân, góp phần giúp đỡ người thân, cộng đồng.





+ Những giá trị tinh thần đem lại cho con người nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc khi thấy cuộc sống này có ích, có ý nghĩa, được quý trọng, có được sự tự chủ, niềm lạc quan, sự vững vàng từ những trải nghiệm cuộc sống.



- Với xã hội



Thái độ sống tích cực của cá nhân góp phần thức đẩy Thái độ sống tích cực của cá nhân góp phần thức đẩy xã hội phát triển, tiến bộ.



- Bài học nhận thức và hành động



+ Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn của thái độ sống tích cực, nhất là trong cu thế hội nhập của đất nước.



+ Tích cực phấn đấu rèn luyện trong học tập, trong cuộc sống, bồi dưỡng lòng tự tin, ý thức tự chủ.





Kết bài:

- Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận: Thái độ sống tích cực chính là tài sản có giá trị nhất mà mỗi người đang có.



- Liên hệ bản thân, rút ra bài học kinh nghiệm.



Hi vọng những gợi ý trên đây về Hi vọng những gợi ý trên đây về Cách làm đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về thái độ sống tích cực sẽ có ý nghĩa, góp phần giúp đỡ các em hiểu và nắm bắt được các dạng đề nghị luận tương tự.

Your browser does not support HTML5 video.

Thái độ sống tích cực | Phát triển bản thân #1 | TTAS Preparation- The Thuy Anh Show



Xem thêm: Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử



Minh Tú (t/h)