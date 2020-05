Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tình trạng thực phẩm bẩn hiện nay

Gợi ý dàn ý

Mở bài:

Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề

Thực phẩm bẩn là luôn là vấn đề gây nhức nhối, thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận. Thực trạng này càng ngày càng diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, đánh lừa con mắt người dân, gây nguy hierm đến tính mjang Sức Khỏe con người.





Thân bài:

- Thực trạng:

+ Trong nhiều năm qua, dưới sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhiều tiểu thương đã lợi dụng lẽ hở này để thực hiện các hành vi “mua gian bán lận” rất kĩ xảo.



+ Cảnh tượng thực tế chẳng mới nhưng không bao giờ cũ với người kinh doanh, buôn bán thực phẩm như: người bán rau chuyên sử dụng các loại hóa chất để bảo vệ thực vật bằng các loại thuốc cấm, thuốc có độc cao, thuốc nằm ngoài danh mục sử dụng để phun trừ các loại sâu bệnh trên hoa quả, tiêm thuốc kích thích cho hoa quả mau chín, ngâm ủ giá đỗ bằng các hóa chất tăng trưởng độc hại,…





+ Người trồng rau còn dùng chính nước thải sinh hoạt và nước thai từ chăn nuôi gia súc để tưới rau, làm cho hàm lượng kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh trong rau củ cao hơn nhiều so với quy định của Bộ Y tế… Đó chính là nguyên nhân gây ra bệnh cấp tính, nhiều loại bệnh nguy hiểm khác.



+ Những loại rau quả trái vụ cũng xuất hiện tràn lan, chẳng hạn như bắp cải, cà rốt, súp lơ,… chỉ có vào mùa đông nhưng lại được bán nhiều trong mùa hè, thậm chí còn xanh tươi hơn so với chính vụ. Đó là người sản xuất đã dùng những thuốc kích thích tăng trưởng và các loại thuốc bảo vệ thực vật có độ độc cao đã bị cấm sử dụng lâu đời.



+ Hàng ngày, đọc các báo hay xem tin tức thời sự, ta vần thấy nổi lên không ít các vụ vận chuyển, kinh doạnh thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiu từ các vùng biên giới về các thành phố lớn để tiêu thụ.



+ Với thủ đoạn tinh vi, người ta dùng các loại hóa chất tẩy rửa thịt cá ôi thiu, hô biến thành thực phẩm tươi ngon che mắt khách hàng.



+ Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm thường xuyên xảy ra bởi sự mất vệ sinh trong quá trình chế biến, dùng các thực phẩm không có kiểm chứng tiêu chuẩn an toàn, hết hạn.



+ Mới đây nhất, vào ngày 15/5/2020, các em học sinh của lớ 5B trường tiểu học Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng đã bị ngộ độc, nôn mửa phải nhập viện sau khi uống phải nước giải khát mà cô giáo chủ nhiệm phát.



Rất may, vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng, các em đã được cấp cứu, điều trị kịp thời, sức khỏe sau đó đã trở nên ổn định hơn.

- Hậu quả của việc ăn phải thực phẩm bẩn

+ Ăn phải thực phẩm bẩn về lâu về dài sẽ gây ra nhiều loại bệnh, ảnh hưởng gan, thận hay ung thư.



+ Tâm lí hoang mang cho + Tâm lí hoang mang cho xã hội



+ Thực phẩm bẩn có giá bán rẻ hơn thực phẩm sạch, đánh vào nhu câu, tâm lý của người tiêu dùng, đó là cái bẫy của những nhà kinh doanh không chân chính.

- Giải pháp

+ Nâng cao ý thức, tuyên truyền về nhận thức của con người sản xuất trong xã hội về vấn đề thực phẩm bẩn và đảm bảo sức khỏe của xã hội.



+ Tăng cường kiểm tra, rà soát những quy định xử phạt các cơ quan sản xuất thực phẩm bẩn nghiêm minh từ nhà nước.



+ Mỗi cá nhân cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình.



Kết bài:







- Vấn đề thực phẩm bẩn là nỗi ám ảnh của nhân loại, gây ảnh hưởng tâm lý , sức khỏe cho người dân.



- Hãy là người tiểu dùng sáng suốt, nói không với thực phẩm bẩn và không tiếp tay cho những hành vi dối trá của những người buôn bán không chân chính.



Hi vọng, gợi ý trên đây sẽ giúp các em có thêm ý tưởng để hoàn thành đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về vấn đề thực phẩm bẩn.



Your browser does not support HTML5 video.

Thực phẩm bẩn vẫn tràn lan trên thị trường - VTC