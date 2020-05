Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về vấn đề ô nhiễm môi trường

Dàn ý chi tiết





Mở bài: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề

Vấn đề ô nhiễm môi trường luôn là chủ đề muôn thuở, nghiêm trọng khiến chúng ta đau đầu đề tìm ra phương án giải quyết.





Thân bài

- Biểu hiện của ô nhiễm môi trường.



+ Cuộc sống càng ngày càng hiện đại, nhu cầu vật chất, tinh thần của con người cũng theo đó mà phát triển. Điều này gây ra không ít hệ lụy, làm ảnh hưởng đến môi trường sống.



Có thể thấy hiện nay, sự đô thị hóa diễn ra sâu rộng từ thành thị đếm nông thôn, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên, các công trình xây dựng, nhà máy thi nhau hoạt động của ngày đêm, thay thế cho những hàng cây xanh tươi.



+ Tình trạng bụi mịn đang là vấn đề nhức nhối, đe dọa đến Sức Khỏe của người dân trên nhiều tỉnh thành ở cả nước. Chất lượng không khí ngày càng kém đi, diễn ra nặng nề ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, mức độ ô nhiễm vượt mức quy định cho phép.



+ Ô nhiễm môi trường nước: Nhiều nguồn nước ô nhiễm, các vùng biển, sông, hồ bị vấy banr bởi những chất thải công nghiệp chưa qua xử lý khiến cá chết hàng loạt.



+ Ô nhiễm môi trường đất: hiện tượng đất nhiễm chì, nhiễm chất hóa học do thuốc trừ sâu đang trở thành một vấn nạn là chúng ta vẫn đang tìm cách giải quyết. Đặc biệt, đối với những vùng đất thuộc các khu công nghiệp, ô nhiễm môi trường đất đã trở thành vấn đề thường trực. (dẫn chứng).



- Nguyên nhân ô nhiễm môi trường



+ Ý thức của một số doanh nghiệp còn lém, bất chấp quy định của Pháp luật , cố ý đổ chất thải chưa qua xử lý vào môi trường, gây nên hiện tượng ô nhiễm nặng nề.



+ Người dân xả rác thải dẫn đến tình trạng ô nhiễm diện rộng, không kiểm soát được.



+ Sự quản lý của nhà nước còn nhiều yếu kém, hệ thống quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều lỗ hổng.



- Giải pháp bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm



+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn môi trường, vứt rá đúng nơi quy định, có xử phạt thích đáng cho những trường hợp vi phạm.



+ Những người có thẩm quyền quản lý phải nghiêm chỉnh thực hiện, kiểm soát chặt chẽ và xử lý những doianh nghiệp không thực hiện quy định.



+ Trồng cây xanh, đẩy mạnh các chường trình vì môi trường như đạp xe, sáng chế những vật dụng cũ thành những đồ dùng tiện ích nhằm giảm thiểu rác thải.



+ Nói không với rác thải nhựa.

Kết bài:

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề hết sức cấp bách hiện nay. Những thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước không thể làm ngơ trước những hiện tượng này. Giữ gìn, bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như sức khỏe của toàn nhân loại.

Vấn đề ô nhiễm môi trường được đại biểu đặc biệt quan tâm- THVL