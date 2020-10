Kinh hoàng người đàn ông bị gián chui vào tai vì ngủ dưới sàn nhà, xử lý thế nào để không bị điếc?

Kết quả nội soi phát hiện một con gián kích thước khoảng 1,5-2 cm đang chui trong ống tai. Trước khi thực hiện thủ thuật gắp gián, bác sĩ phải làm chết con vật để giảm đau cho người bệnh rồi đưa ra ngoài.

Hình ảnh nội soi con gián bên trong ống tai bệnh nhân



Bác sĩ Uông Hồng Hợp, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, khuyến cáo côn trùng chui vào tai nếu không được gắp bỏ có thể bò sâu vào lỗ tai, gây thủng màng nhĩ hoặc làm nhiễm trùng, viêm tai.

Với loại côn trùng nhỏ như muỗi chui vào tai thì có thể nằm nghiêng để nó bay ra. Với những côn trùng cỡ lớn như gián thì phải tới bệnh viện để làm côn trùng chết rồi mới gắp ra ngoài an toàn, tránh làm tổn thương ống tai.

