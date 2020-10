Cô dâu nhận cái kết đắng khi đòi chú rể tặng xe hơi và gần 700 triệu đồng

Quen biết khi cả hai cùng làm công việc bán thời gian, anh Ngô (quận Tây An, Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ) và chị Tống đã nhanh chóng phải lòng nhau và đi đến mối quan hệ yêu đương.

Sau đó, cả hai quyết định đính hôn vào tháng 11/2018. Lúc này, anh Ngô đã mua cho chị Tống chiếc xe hơi 80.800 tệ (hơn 278 triệu đồng) và đăng ký quyền sở hữu dưới tên của vợ tương lai. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư thêm 5.200 tệ (gần 18 triệu đồng) để mua đồ trang trí bên trong xe và 3.300 tệ (khoảng 11,3 triệu đồng) để mua bảo hiểm xe để chị Tống sử dụng.

60.000 tệ (206 triệu đồng). Tuy nhiên, đến lúc cả 2 chuẩn bị kết hôn, chị Tống bất ngờ đòi thêm 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng) tiền quà cưới. Đến ngày đính hôn, anh Ngô còn tặng gia đình chị Tống khoản tiền sính lễ trị giá

Người phụ nữ này còn dọa, nếu anh Ngô không đưa thì sẽ không chịu kết hôn. Cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi quyết định đường ai nấy đi.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cho rằng chị Tống đã vi phạm hợp đồng tiền hôn nhân, đến tháng 8/2019 anh Ngô quyết định kiện lên tòa án quận Tây An. Theo đó, anh đã yêu cầu chị Tống trả lại cho anh tổng số tiền quà cáp là 150.000 tệ, bao gồm cả tiền mua xe.





Đáp lại, chị Tống cho rằng ô tô là món quà anh tặng để theo đuổi chị nên không tính. Còn 60.000 tệ anh Ngô đưa như tiền sính lễ đã được sử dụng cho chi phí sinh hoạt khi cả 2 chung sống với nhau nên giờ chị không đủ tiền trả lại.

Theo Tòa án, anh Ngô và chị Tống chưa tổ chức đám cưới cũng chưa đăng ký kết hôn mà anh Ngô đã chi 90.000 tệ để mua xe, trang trí nội thất và bảo hiểm xe. Số tiền này quá lớn so với việc tặng quà thông thường khi yêu nên chị Tống phải trả lại cho anh Ngô.





Cuối cùng, Tòa án tuyên bố chị Tống không cần phải trả lại xe nhưng phải đưa cho anh Ngô 105.000 tệ (khoảng 361 triệu đồng). Tuy nhiên, chị Tống không chấp nhận bản án sơ thẩm này mà kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn nhưng không thay đổi được gì.

Thậm chí đến khi bản án có hiệu lực, chị Tống vẫn không chịu trả tiền. Tháng 5/2020 vừa qua, anh Ngô tiếp tục kiện chị Tống lên tòa án và yêu cầu chị trả lại xe. Gần đây, sau khi được tòa án quận Tây An hòa giải thì chị Tống mới chịu trả lại anh Ngô tổng cộng 105.000 tệ .



