Nằng nặc đòi ly hôn vợ để cưới nhân tình, ông chồng bị cắm sừng theo cách không thể đau đớn hơn

Năm 2016, anh Vương (hiện 42 tuổi) và chị Kiều (hiện 29 tuổi) quen nhau qua Wechat rồi nhanh chóng phải lòng nhau. Tuy nhiên khi đó, chị Kiều nói bản thân đã ly hôn còn anh Vương đã kết hôn được 5 năm.

Thế nhưng cặp đôi vẫn tiếp tục yêu đương qua lại. Anh Vương không chỉ chăm mua đồ cho bạn gái mà còn thường xuyên cho tiền. Sau đó, anh về quê ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đòi ly hôn với vợ để có thể ở bên nhân tình.

Đến tháng 8/2017, anh Vương đã ly hôn thành công sau 2 lần ra tòa, nhanh chóng dọn về sống chung với chị Kiều như vợ chồng. Đến ngày 23/2/2018, cặp đôi tổ chức đám cưới theo phong tục dân gian nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó, dù 5 lần 7 lượt giục đi đăng ký nhưng anh Vương đều bị chị Kiều từ chối, số tiền bị 'vòi vĩnh' cũng nhiều hơn.

Sau thời gian dài nghi ngờ, đến tháng 8/2018 anh Vương bắt đầu điều tra về vợ mới của mình. Kết quả, anh phát hiện chị Kiều cùng bạn trai cũ họ Thịnh đã kết hôn ngày 28/2/2018 - chỉ 5 ngày sau khi anh tổ chức đám cưới cùng chị ta.

Quá đau đớn, anh quyết định đệ đơn kiện vợ mới ra tòa, yêu cầu chị trả lại 180.000 tệ (hơn 610 triệu đồng) cùng các khoản chi phí khác nhau. Nguyên nhân bởi, trong quãng thời gian yêu nhau anh Vương đã chi hết thảy 280.000 tệ (hơn 950 triệu đồng) cho chị Kiều.

Thế nhưng tại tòa, chị Kiều cho biết bản thân tổ chức đám cưới với Vương nhưng không đòi bất kỳ tài sản nào, mọi thứ chị nhận được là do đối phương tự nguyện. Sau đám cưới, anh Vương đã chuyển 40.000 tệ (khoảng 135 triệu đồng) cầu hôn cho chị Kiều và không thể lấy lại.

Cũng theo người phụ nữ này, vì để con (có với bạn trai cũ) có thể đi học nên chị buộc phải làm giấy đăng ký kết hôn. Cuối cùng, tòa án đưa ra phán quyết chị Kiều chỉ phải trả lại cho anh Vương 68.000 tệ (hơn 230 triệu đồng).

