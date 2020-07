Cái kết đắng cho 'yêu râu xanh' đội lốt giáo viên làm học sinh lớp 8 mang thai

Mới đây, VKSND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thầy giáo Nông Quý Dưỡng (SN 1982, trú xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) - giáo viên trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sàng Ma Sáo. Đối tượng này bị bắt để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ Luật hình sự.

Chân dung thầy giáo làm nữ sinh 14 tuổi mang thai

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian từ tháng 10/2018 tới tháng 5/2019, Dưỡng khi đang là giáo viên tại trường Sàng Ma Sáo đã có quan hệ tình cảm với cháu T.T.X. (SN 2005, học sinh lớp 8 của trường). Dưỡng đã nhiều lần quan hệ với cháu X. khiến em này mang thai và sinh con vào tháng 11/2019. Biết tin X. sinh con, Nông Quý Dưỡng đã xin nghỉ việc, sau đó bỏ đi khỏi địa phương. Đến ngày 29/5/2020, Nông quý Dưỡng đã tới Công an huyện Bát Xát đầu thú.

Theo thông tin của Viện Pháp y quốc gia, kết quả giám định cho thấy “con của T.T.X. sinh ra có quan hệ huyết thống cha, con với Nông Quý Dưỡng”. Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập được, vào ngày 15/6/2020, VKSND huyện Bát Xát đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Nông Quý Dưỡng. Vụ việc sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng huyện Bát Xát điều tra, làm rõ.

Trước đó vào đầu năm 2019, người dân tỉnh Lào Cai cũng không khỏi xôn xao trước vụ thầy giáo nhiều lần quan hệ tình dục làm nữ sinh 14 tuổi có thai. Nạn nhân là em H. (SN 2005) đã nhiều lần bị Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, cựu giáo viên công tác tại một trường THCS của huyện Bảo Yên) hiếp dâm nhiều lần, ngoài ra Việt Anh còn đe dọa nạn nhân không được nói với bất kỳ ai.

Tháng 4/2019, Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Anh về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tháng 11/2019, TAND huyện Bảo Yên, Lào Cai đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Việt Anh 5 năm 6 tháng tù và buộc bồi thường tổn thất cho bị hại số tiền gần 40 triệu đồng.

