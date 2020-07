Cái kết đắng của hướng dẫn viên khoe đưa khách "trốn" khỏi Đà Nẵng giữa cơn dịch

Ngày 31/7, theo Zing , Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hướng dẫn viên khoe đưa khách "trốn" khỏi Đà Nẵng giữa cơn dịch. Ông V.H.P. (36 tuổi, trú TP.HCM) đã bị phạt 10 triệu đồng vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Trước đó như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, ông P. là hướng dẫn viên (HDV) một công ty du lịch ở TP.HCM đã có phát ngôn gây bức xúc cộng đồng mạng trên Facebook cá nhân. Cụ thể, người này đã đăng tải dòng trạng thái rằng mình đã đưa đoàn khách du lịch trốn khai báo y tế và cách ly phòng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng . Ông P. viết: "Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nửa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng một cách an toàn. Và đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ".

Tài khoản Ph**ng S**tourist của ông P. còn đăng nhiều hình ảnh đoàn du khách chụp ảnh ở Đại Nội Huế, đoàn khách ăn tối ở nhà hàng sang trọng tại Huế... Ngay sau khi được đăng tài, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận phẫn nộ, bức xúc của cư dân mạng.

Sau đó, bà N.T.M.N - đại diện S.tourist đã nhanh chóng lên tiếng. Theo bà N., nam HDV đưa khách rời khỏi Đà Nẵng là bởi các điểm tham quan ở đây ngừng phục vụ, việc di chuyển này đúng lịch trình đã lên từ trước. Khi rời đi, HDV và đoàn khách đã thực hiện khai báo y tế và phối hợp với cơ quan y tế theo đúng quy định.



Bà N. chia sẻ trên Bà N. chia sẻ trên mạng xã hội như sau: "Khi đoàn khách bay từ Sài Gòn - Đà Nẵng biết tin Đà Nẵng đang phòng chống dịch và các điểm du lịch tại Đà Nẵng không phục vụ nên công ty chúng tôi đưa khách ra Huế luôn theo lịch trình tour. Đoàn khách đến Huế vẫn theo chính sách nhà nước, khai báo y tế tại khách sạn rõ ràng, vẫn phối hợp với cơ quan y tế để đảm bảo đoàn tham quan và bảo vệ cộng đồng". Dù đã lên tiếng định chính, cả ông P. và công ty du lịch S. vẫn bị cư dân mạng chỉ trích, lên án.

Sau khi cơ quan chức năng nắm được vụ việc, ông P. đã bị mời lên làm việc và người này thừa nhận mình đã làm sai, cam kết không tái diễn. Căn cứ theo điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ông P. đã bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

