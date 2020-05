Cái kết đắng của tên 'gõ đầu trẻ' buôn ma túy

Một thầy giáo tại Nghệ An vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi bị phát hiện buôn ma túy.

Ngày 23/5 vừa qua, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Công an xã Chiêu Lưu bắt giữ 1 đối tượng buôn bán ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là thầy giáo đang công tác tại một trường trên địa bàn tên Lầu Bá Xìa (SN 1974, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn).

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào và tập kết về huyện Kỳ Sơn. Sau đó các đối tượng sẽ chuyển đi những địa bàn khác để tiêu thụ. Các trinh sát phát hiện Lầu Bá Xìa có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên đã theo dõi.

Ảnh minh họa

Ngày 22/5, Ban Chuyên án phối hợp với lực lượng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu đã bất ngờ khám xét phòng thuê của Bá Xìa tại nhà nghỉ N.T thuộc địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy' và thu giữ 2kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 19.400 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác.

Trước đó, vào ngày 8/11/2019, tổ công tác của đội 2 gồm 4 đồng chí là Đại úy Trần Việt Phương - Tổ trưởng, Thượng úy Hà Hải Sơn, Trung úy Uông Văn Điệp và Trung úy Tiêu Hà Tiến thực hiện nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì phát hiện một chiếc xe Mazda 3 màu đỏ (BKS 30E-932.35) đang dừng ở làn đường khẩn cấp có biểu hiện lạ nên tới kiểm tra. Tổ công tác phát hiện trên xe có 2 đối tượng nữ, 1 đối tượng nam, trên xe có 1 cọc tiền và 1 khối hình chữ nhật nghi ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm có 2 bánh heroin và một túi đựng khoảng 1 tỷ đồng. Đáng nói, khi các đối tượng bị bắt đã có ý đồ hối lộ tổ công tác toàn bộ số tiền trên xe (khoảng 1 tỷ), nếu thiếu sẽ gọi người nhà thu xếp mang đến. Còn số heroin trong xe thì xin lại và mong lực lượng chức năng bỏ qua. Tuy nhiên tổ công tác đã từ chối đề nghị và đưa các đối tượng về Công an phường Tân Long, TP. Thái Nguyên để tiếp tục điều tra.

Chi Nguyễn (t/h)