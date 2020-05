Cãi nhau với người yêu, cô gái giận dỗi nằm bệt xuống đường khiến cả 2 bị xe tông nhập viện

Khi yêu, chuyện các cặp đôi xảy ra mâu thuẫn chắc hẳn đã không còn là vấn đề lạ lẫm. Tuy nhiên, tùy vào cách xử lý mà nhiều đôi nhanh chóng giảng hòa, bên cạnh đó không ít cặp lại làm ra những hành động lạ lùng, ấu trĩ và gây ra hậu quả nguy hiểm khiến nhiều người chán ngán.



Gần đây, rất nhiều người chia sẻ câu chuyện mới xảy ra gần đây trên đường cái lớn Kim Thủy huyện Long Nam, thị trấn Cát Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Theo như đoạn clip được camera an ninh gần đường ghi lại được, một cặp đôi đã xảy ra tranh chấp bên con đường lớn giữa đêm.



Điều đáng nói, sau khi cãi nhau một lúc, cô gái bất ngờ đi ra giữa đường dù lúc này xe cộ đi lại rất nhanh và đông đúc. Chàng trai cũng đi theo ra giữa đường và tiếp tục cuộc tranh cãi. Trong quá trình này, cô gái vì quá tức giận còn cho bạn trai của mình 1 cái bạt tai.



Sau đó, cô gái đẩy bạn trai ra, dứt khoát nằm xuống lòng đường ăn vạ. Đổi lại, chàng trai vẫn thờ ơ, đứng giữa đường bấm điện thoại không hề quan tâm và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.



Ban đầu, có một chiếc xe trắng đi qua. Do tài xế nhìn thấy cặp đôi nên đã giảm tốc độ để đi đường vòng. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, vì khuất tầm nhìn nên một chiếc xe đen khác lập tức lao lên húc văng chàng trai ra ngoài và chèn qua người cô gái.

Ngay khi phát hiện vụ việc, mọi người đã đưa cả 2 đi cấp cứu. May mắn thay, cặp đôi không gặp nguy hiểm tính mạng nhưng cô gái vẫn phải nằm viện điều trị. Nhiều người biết chuyện cho hay, cô gái này đang mang thai . Vụ tai nạn đã khiến đứa bé bị mất đi và tài xế cùng người bị hại sẽ phải chịu trách nhiệm tương đương nhau.



Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã gây xôn xao mạng Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người chỉ trích hành động của cặp đôi quá mức bốc đồng, ấu trĩ, gây ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh.

Your browser does not support HTML5 video.

Cặp đôi gây náo loạn vì cãi nhau giữa đường. Nguồn: VTC Now.



Thùy Nguyễn (t/h)