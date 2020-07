Cầm 1 triệu oanh toạc Food tour Hải Phòng “không lòng vòng”

Nhiều người thường hay nói đùa rằng, khám phá Hải Phòng thì chỉ có đi ăn mà thôi! Kể cũng đúng, bởi Hải Phòng có vô vàn Món ăn ngon như thế mà bạn chỉ đến một lần cũng khó mà thưởng thức hết.

Hết food tour (tour du lịch ẩm thực) càn quét các khu chợ ăn uống, food tour ăn các món nổi nhất, giờ lại đến tour dành 24h để ăn hết 24 món ngon Hải Phòng. Mới đây, cô nàng Thanh Vân đã chia sẻ chi tiết thông tin về địa chỉ cũng như giá cả các món ăn trong 24h ở thành phố hoa phượng đỏ này. Hãy ghi lại ngay để tham khảo cho chuyến đi của mình nhé!

Bún cá cay - 66-68 Lê Lợi

Bún cá cay là lựa chọn đầu tiên của Thanh Vân. Quán chỉ bán buổi sáng thôi, đến tầm 10-11h là sẽ đóng cửa. Đây là quán ăn được rất nhiều người review và phải nói là cực kỳ đông, đông không có chỗ ngồi ý, bọn mình phải đứng đợi 1 lúc mới có chỗ ngồi ăn.

Bát bún có vị hơi cay nhẹ, topping chỉ có cá rán giòn, bao tử cá, chả cá thôi. Tuy được nhiều người review khen ngon nhưng bát bún cá này hơi "nhạt nhoà" đối với mình. Ăn xong là quên luôn mùi vị ấy, không để lại ấn tượng gì nhiều – Thanh Vân chia sẻ.

Giá: 25-30k/bát.

Kem bơ dừa Bruce Lê - 116 Lạch Tray

Với kem bơ dừa, nhóm bạn không đến ăn trực tiếp mà gọi trên Now. Một cốc phải gọi là siêu đầy. Bơ được say mịn ăn cùng kem dừa thơm thơm và ngọt vừa phải. Cốc còn có cả chút cùi dừa nhai vui mồm. Tổng thể lại thì khá là ngon và giá thì chỉ từ 29 – 39k cho một cốc kem bơ siêu chất lượng này.

Bánh đa cua - 2 Mê Linh (cạnh cổng trường THPT Ngô Quyền)

Vì đi ăn trưa khá muộn, không còn nhiều quán mở cửa nên nhóm bạn chọn Bánh đa cua – số 2 Mê Linh cho bữa trưa của mình. Nhưng đến khi ăn xong thì phải gật gù mà công nhận quán bánh đa cua đồng này đáp ứng đủ các tiêu chí ngon-bổ-rẻ.

Bát bánh đa đỏ ngọt thanh, dậy mùi riêu cua đồng đã được chưng lên. Topping nhiều lắm lắm, gọi bát ít bánh nên ăn hết bánh rồi vẫn còn nhân. Nhiều thế mà giá lại rẻ bất ngờ và cô bán hàng cực kỳ thân thiện, mến khách luôn. Điểm trừ là cua cô chưng hơi bị nhiều mỡ nhưng theo nhóm bạn trẻ, đây là một địa chỉ bánh đa cua khá ngon cho bạn khám phá.

Giá: 20k/bát.

Trà hoa cúc - An Trà 39 Phan Bội Châu

Từ quán bánh đa cua ra quán trà cúc chỉ khoảng 500m. Đoạn đường này đi qua tượng đài Lê Chân và gần Nhà hát lớn Hải Phòng. Đây cũng là địa điểm khá đẹp để mọi người có thể check in tại thành phố hoa phượng đỏ.

Quán trà có không gian nhỏ thôi nhưng cũng được đầu tư decor hết sức xinh xắn. “Bọn mình gọi trà cúc táo đỏ. Chị chủ quán còn cẩn thận dặn là nhớ ăn thử táo trước khi uống trà. Táo đỏ sấy khô giòn giòn ăn hay lắm, như bim bim vậy đó, ngồi nhai mà cũng thấy vui nữa. Còn trà thì rất thơm, có vị thảo dược, hơi đắng nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng lại không hề khó uống đâu. Không biết có công dụng gì tốt cho sức khoẻ không chứ mà để giải khát thì quá tuyệt nha” – Thanh Vân hết lời khen ngợi.

Giá: 25k/cốc.

Nem chua bà cụ - chợ Đổ (167 Phan Bội Châu)

Quán nằm ở ngã tư bán đồ nhựa. Ở đây có 2 quán bán nem chua đối diện nhau thì quán nem bà cụ có biển rất to và ở số 167 Phan Bội Châu, mọi người để ý tránh nhầm lẫn.

Nem chua khác nem Thanh Hoá, chỉ có thịt lợn và bì thôi. Nem chan chút nước chấm ngọt ngọt ngon đỉnh cuốn cực kỳ luôn, nhắc lại một lần nữa là nước chấm ngon lắm lắm. Ăn lạ mà không ngớt mồm được đâu!

Giá: 20k/bát, 100k/chục.

Bánh bèo - chợ Lương Văn Can

Bánh bèo ăn cảm giác giống bánh giò. Nhưng bánh bèo khác ở chỗ, bánh được ăn kèm với nước chấm chua ngọt, thịt viên và chả. Vỏ bánh mềm mềm, nhân thịt và mộc nhĩ có độ đậm vừa phải, chấm vào bát nước chấm chua ngọt tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn và khi thưởng thức rồi, ai cũng phải đắm đuối hương vị của thứ nước chấm này.

Giá: 20k/cặp.

Ốc Thuỷ Dương - 30/263 Lạch Tray

“Vedette” của chuyến foodtour chính là đây. Phải thử, nhất định phải thử khi đến Hải Phòng nhé các bạn mọi người! Siêu ngon cực kỳ luôn ấy – Thanh Vân tấm tắc khen ngợi.

Bọn mình gọi tổng cộng 7 món: móng tay xào me, ốc len xào dừa, sò sốt tiêu Thái, hàu nướng mỡ hành, bề bề sốt me, ốc mít sốt me, ốc hương sốt trứng muối. Ốc hương sốt trứng muối phải gọi là “must try” nhé. Sốt trứng béo ngậy, thơm ngon đậm đà. Chấm bánh mì thì siêu ngon luôn. Không chỉ Thanh Vân mà các bạn trẻ khác cũng đánh giá vô cùng cao Ốc Thủy Dương trong làng food tour Hải Phòng. Vì vậy, đây là một địa chỉ hàng đầu mà bạn nên bỏ túi nhé!

Bên cạnh đó, cô bạn cùng gợi ý mọi người mua Bánh mì que – 28 Đinh Tiên Hoàng; Dừa dầm, cafe cốt dừa cô Hằng – 124A Lam Sơn; Bánh đúc tàu cô Lan – phố Lam Sơn để thưởng thức thêm những món ăn đậm chất Hải Phòng mà khó nơi nào có thể có.

Giá: 25k/chục. Bánh mì que - 28 Đinh Tiên Hoàng.

Dừa dầm, cafe cốt dừa cô Hằng - 124A Lam Sơn.

Giá: 20k/cốc.

Bún chả, nem cua bể cô Nga - 92 Trần Nhật Duật.

Giá: 60k/cái nem, 50k/suất thịt nướng.

Nếu chỉ có 2 ngày cuối tuần để “đi trốn” thì Hải Phòng là điểm đến khá lý tưởng. Đi lại thuận tiện, ẩm thực phong phú, phố xá đông vui tấp nập và đặc biệt là giá cả không quá đắt đỏ. Vậy còn cần chừ gì nữa mà không xách vali lên và ăn sập Hải Phòng ngay thôi!

