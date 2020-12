Cảm động cô gái 30 tuổi độc thân đăng ký hiến tạng trước khi sống thực vật

Ngày càng có nhiều người hiểu được việc hiến tạng khi không may rơi vào trạng thái chết não để những bệnh nhân khác có cơ hội sống khỏe trên cuộc đời này.



Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về một bài viết của người chị kể về quyết định hiến tạng của cô em gái 30 tuổi trước khi sống thực vật đã khiến cho nhiều người đọc xong không khỏi xúc động.



Bài đăng có nội dung như sau:



"Mình năm nay đã 33 tuổi. Em gái mình mới 30. Hôm nay có chút buồn muốn tâm sự.



Cách đây 9 tháng em mình bị tai nạn. Em cứ nằm miên man từ đó tới nay. Trước đây nó là con bé ít nói, ít khi tâm sự hay kể lể với ai. Ba mẹ mình cũng lớn tuổi (trên 60) nên khoảng cách xa càng làm 2 chị em mình ít khi tâm sự với ba mẹ. Ba mẹ mình vẫn giục nó lấy chồng suốt mà sau tình yêu đầu nó chẳng dẫn ai về ra mắt hết.



Tốt nghiệp đại học ra trường nó về làm công ty tư nhân ngay gần nhà có chục cây số. Mình lấy chồng cũng cách nhà 2 km nên hay về qua nhà. Hôm ấy vẫn như mọi ngày bình thường của nó, nó bước ra cổng công ty không biết sang đường mua gì hay nhận đồ gì thì bị 1 chiếc xe ôtô mất lái đâm thẳng. Em mình bất tỉnh được đưa xuống Việt Đức cấp cứu ngay sau đó. Cả mình và ba mẹ đều theo em xuống. Sau 2 tháng điều trị tích cực, em được bệnh viện cho về nhà trong trạng thái sống thực vật, phản ứng bản năng cơ thể vẫn còn nhưng không ý thức nhận biết được gì nữa. Cả nhà họ hàng đều đau lòng lắm. Chẳng ai nói với ai câu gì. Mẹ mình người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh ngày đêm túc trực lau rửa cho em mong em tỉnh lại. Ngày nào mình qua cũng thấy bà khóc.



9 tháng hôn mê rồi, hôm trước mẹ khóc nức nở gọi mình sang, bảo có việc gấp con ạ. Mình chạy vội sang tưởng em mình tỉnh lại, nhưng không, con bé vẫn nằm đó, bố mẹ đưa mình cái thẻ này, khóc nức nở, mẹ bảo không hiểu nó nghĩ gì mà đăng ký cái này, cả ba mẹ đều khóc. Mẹ bảo có cái thân xác trời ban cho mà cũng không muốn mang đi trọn vẹn hay sao, rồi lo lắng và phản đối việc này dữ lắm. Mình cầm cái thẻ đi về lòng nặng trĩu. Xót xa con bé mới 30 tuổi chưa chồng chưa con đã nghĩ tới chuyện hiến tạng, thương con em gái đang xuân xanh chưa kịp trăn trối gì đã sống thực vật. 2 tuần sau, bố mẹ mình chắc đã suy nghĩ nhiều lắm, gọi mình sang bảo mình tìm hiểu, làm thủ tục cho em, nếu có gì thì cho em được theo ước nguyện đã đăng ký hiến tạng trước đó.



Mình cũng tìm hiểu nhiều từ khi thấy cái thẻ của em mình, tự thấy mình kém cỏi. Y học phát triển, mình biết một người không may qua đời có thể cứu được 10 người bằng các bộ phận cơ thể nên xúc động lắm với sự hi sinh của ba mẹ, chắc ba mẹ cũng đau lòng và suy nghĩ lắm, có ai muốn con mình ra đi không toàn vẹn đâu phải không? Mình vẫn hy vọng em tỉnh lại, còn nếu không may, chỉ mong em gái mình sẽ được hồi sinh một phần nào đó trong những hình hài mới...



Cho đi là còn mãi phải không mọi người?"



Dưới bài đăng của người chị gái ấy, hàng nghìn comment xúc động, cảm phục trước sự dũng cảm của cô em gái, cảm động trước sự hy sinh của người thân nén nỗi đau đồng ý với ước nguyện của con.



"Trên đời này thật đúng là còn rất nhiều người tốt, có tấm lòng nhân ái, cảm ơn cô gái dũng cảm, em sẽ sống mãi trong lòng mọi người"



"Một nghĩa cử cao đẹp quá, một cô gái mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều bạn nam"



"Chị vẫn mãi ở tuổi 30 thôi, nhiều người biết ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm".



Có một điều đang chứng minh rõ ràng rằng, nhận thức và hiểu biết của cộng đồng đã nâng cao hơn rất nhiều, những câu chuyện tử tế trong cuộc đời vẫn đang diễn ra và lan tỏa những giá trị rất to lớn. Cảm ơn những con người vì cộng đồng, dám làm những việc mà nhiều người không nghĩ tới vì để cứu sống nhân loại.