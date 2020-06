Cảm động tình yêu vượt 1.500km của cô gái si tình và anh chàng bị liệt toàn thân

Tình yêu luôn là điều kỳ diệu nhất trên thế giới. Loại tình cảm đặc biệt này có thể khiến 2 con người ở 2 phương trời xa xôi, 2 tính cách và hoàn cảnh khác biệt đến gần với nhau. Cũng chính tình yêu, sự cảm thông và sự đồng điệu trong tâm hồn đã giúp chị Võ Thị Hồng Thu (SN 1987, ở Bạc Liêu) vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm anh Phạm Sỹ Long (SN 1988, ở thôn Hợp Thuận, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để làm nên mối duyên của cuộc đời mình.



Số phận nghiệt ngã không làm phai mờ tài năng và nghị lực



Khi bước vào Khi bước vào gia đình anh Long, ấn tượng đầu tiên là hình ảnh một chàng trai bị liệt toàn thân đang nằm bất động trên giường, mải mê dùng miệng viết từng dòng chữ thẳng tắp, tỉ mỉ vẽ từng bức tranh. Quanh bức tường chàng trai trẻ nằm là những bức tranh thơm phức mùi mực. Vừa thực hiện nốt bức hình dang dở, chàng trai 32 tuổi vừa nhẹ nhàng kể về công việc, cuộc đời và mối tình đẹp của bản thân. Từng lời từng chữ có thể thấy, tiềm ẩn bên trong con người nhìn có vẻ yếu đuối ấy là một nghị lực vô cùng phi thường.

Tập thơ về cuộc đời của anh Long.



Là con trai duy nhất trong gia đình nhà nông có 4 anh em, Long là niềm hi vọng của bố mẹ và người thân nhờ sự thông minh nhanh nhẹn. Thế nhưng, cuộc đời trớ trêu thay, tai nạn bất ngờ ập đến khiến cậu học trò bị tàn phế suốt đời, bao giấc mơ hoài bão phải bỏ lỡ. Nếu bị tật nguyền bẩm sinh, Long đã không phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng, đau đớn của một người bỗng nhiên bị tước đoạt đi hết cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chính chuỗi ngày dài tủi nhục đã thắp lên trong suy nghĩ chàng trai tật nguyền ước vọng phải sống khỏe mạnh, sống ý nghĩa.



Có lẽ cả đời Long không thể quên ngày định mệnh đã khiến anh mất đi tất cả. Một buổi chiều tháng 9/2003, khi đi chăn trâu cùng lẽ bạn vì mải chơi nên Long trèo lên cây phi lao rồi không may rơi xuống đất chấn thương. Bác sĩ kết luận, anh bị gãy 2 đốt cổ nhưng lại không được mổ kịp thời do gia đình khó khăn. Sau gần 1 tuần vay mượn, đến khi phẫu thuật đã quá muộn, Long trở thành người tàn phế vĩnh viễn. Cũng từ đây, tương lai chàng trai trẻ trở nên mờ mịt, cả đời chỉ biết làm bạn với chiếc giường và xe lăn. Mọi chuyện sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến mẹ, tay chân của Long đều teo tóp và không cử động được, cả ngày chỉ có thể cố ngồi xe lăn một lúc cho đỡ mỏi thì lại nằm xuống giường.



Long tâm sự khi nhớ lại khoảng thời gian tối tăm: “Hồi đó tôi buồn lắm, nhiều khi nghĩ bản thân là một gánh nặng cho gia đình thì lại không muốn sống nữa. Thế nhưng, được người thân an ủi, bạn bè động viên nên tôi dần lấy lại được nghị lực. Tôi bắt đầu học viết, học vẽ, rồi làm thơ”. Bà Trần Thị Hà (SN 1959, mẹ anh Long) bộc bạch: “Ngày Long gặp nạn, gia đình tôi vô cùng khó khăn nên con mới thế này. Nhiều lúc nhìn con mà tôi không kìm được nước mắt. Khi nghe con nói muốn học chữ bằng miệng, tôi cứ nghĩ thằng bé đùa. Nhưng thương con, tôi đi mua bút vở về cho Long”. Chính bà Hà là người đã thay đổi cuộc sống của Long, khiến anh mạnh mẽ không đầu hàng số phận.

Thời điểm mới học viết vô cùng khó khăn. Ròng rã một tuần đầu, cứ ngậm bút là hai hàm răng Long lại tê buốt, cổ thì mỏi không chịu nổi. Đến khi viết xuống giấy càng khó khăn, có ngày chàng trai trẻ phải vứt đi hàng trăm tờ giấy. Bởi chưa quen ngậm bút nhiều, cứ đến giờ ăn 2 hàm tăng của Long lại tê tái không nhai nổi cơm. Xót con, nhiều khi bà Hà khuyên Long đừng cố nữa. Tuy nhiên, đã quyết tâm thì anh phải làm cho bằng được, phải gần 2 năm sau Long mới có thể viết thành thạo. Anh luôn tâm niệm trong đầu: “Việc cỏn con thế này mà không làm được thì làm sao mà thay đổi được số phận”.



Khi đã viết chữ thành thạo, Long bắt đầu làm thơ, vẽ tranh bằng bút chì, bút lông… Cứ thế, những nét bút, nét chữ của chàng trai tật nguyền ngày càng mượt mà, sắc sảo. Nhờ tố chất thông minh từ nhỏ, Long dễ dàng sáng tác và cho ra đời nhiều bức tranh sinh động, từ những bông hoa, cánh cò, lũy tre làng, những cánh đồng lúa… hầu hết đều là cảnh tượng chốn làng quê yên bình. Nếu không có những bức tranh, những vần thơ bầu bạn thì có thể cuộc đời Long đã rẽ sang một hướng khác. Tài năng và nghị lực của anh thể hiện ở chỗ, người thường dùng tay để vẽ và tô màu cũng không đạt được độ tinh tế như anh dùng miệng.



Chỉ 3 năm ngắn ngủi, Long sáng tác được gần 50 bài thờ về tình yêu, cuộc sống và con người. Dù những bài thơ không có quy tắc, nhiều khi không vần không niêm luật, thậm chí với Long còn chưa được hay nhưng đó là những dòng chữ bật ra từ trái tim khao khát sống và cống hiến của anh, mang theo nỗi lòng, bầu nhiệt huyết đầy ắp của tuổi trẻ. Qua sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và những và văn, nhà báo ở huyện Nghi Xuân, đến đầu 2013 các bài thơ của Long đã được mọi người tập hợp, hỗ trợ và xuất bản tập thơ mang tên "Miền khát vọng” gồm 32 bài thơ nói về cuộc đời anh.



Đến bên nhau nhờ mối tình qua mạng



“Trước khi quen anh thì em đã biết



Anh là người bị liệt toàn thân



Không e ngại em đã gọi điện làm quen



Anh bất ngờ khi nhận được phôn em



Vì bối rối nên nhiều lần nói lắp



Em không trách mà cũng chẳng chê anh”



- Tình yêu dối lừa, Phạm Sỹ Long.

Mối tình đẹp như mơ của chị Thu và anh Long.



Những dòng thơ trên là lời bộc bạch của Long về mối tình đẹp như mơ của mình. Những tưởng khó khăn cùng khoảng cách địa lý khiến cả 2 không vượt qua nổi, nhưng cuối cùng họ vẫn đến được với nhau. Đồng cảm với chàng trai tật nguyền, chị Võ Thị Hồng Thu (ở Bạc Liêu) đã làm quen với Long qua mạng xã hội . Qua nhiều lần nói chuyện, họ đã thầm thương nhau dù chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ.



Biết anh Long chỉ nằm một chỗ, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều không thể tự làm nhưng “lý trí không thắng nổi con tim”, tình cảm của Thu dành cho anh ngày càng nảy nở, đong đầy. Bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi, chị Thu đã vượt hơn 1.500km đi tìm tình yêu của mình. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai đều quyến luyến và không nỡ rời xa. Thế là, chị Thu quyết định ở lại Hà Tĩnh chăm sóc cho anh Long trong niềm hạnh phúc. “Dù anh không được lành lặn như bao người khác, tôi vẫn sẽ yêu và chăm sóc anh ấy đến hết cuộc đời”, chị Thu tâm sự.



Chị cũng khẳng định, dù ai nói gì cũng không khiến chị thay đổi quyết định của mình. Đối với chị Thu, yêu là phải biết hi sinh vì nhau. Dù tương lai còn nhiều khó khăn, chị tin chỉ cần có quyết tâm và nghị lực thì sẽ vượt qua tất cả. Nhìn người phụ nữ của đời mình với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, anh Long xúc động: “Tôi rất vui mừng vì người như mình cũng có người con gái sẵn sàng đồng cảm, chăm sóc và cùng đi đến cuối đời. Đây chính là món quà lớn nhất mà ông trời dành cho tôi”.



Anh Long còn vui vẻ bật mí, tương lai anh sẽ ra mắt cuốn truyện dài mang tên "Không chỉ là giấc mơ". Dự đình này đã được anh ấp ủ từ rất lâu, nhưng nhiều lần phải hoãn lại do điều kiện kinh tế.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ