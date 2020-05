Cảm động vợ chồng ung thư suốt 6 năm lặng lẽ phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo

Chị Phương Dao và anh Nguyễn Thanh Cường là chủ tiệm cơm nằm trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Cả hai kết hôn cách đây 30 năm, đến nay đã có 3 người con trai. Chị Phương Dao cho biết mở quán cơm được 10 năm thì có 6 năm cả hai nấu cơm hỗ trợ người khó khăn.



Muốn trả ơn đời những may mắn mà mình được nhận



Kết hôn hơn 30 năm và có với nhau được 3 người con trai, chị Phương Dao và anh Nguyễn Thanh Cường là chủ một tiệm cơm nằm trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Quán cơm mở được 10 năm thì có tới 6 năm 2 vợ chồng anh chị nấu cơm miễn phí để hỗ trợ những người dân nghèo.

Vợ chồng anh Cường chị Dao.



Có lẽ, bao năm qua bệnh nhân tại Có lẽ, bao năm qua bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã quá quen với hình ảnh xông xáo và nhiệt tình của anh Cường trong những buổi phát cơm. Thế nhưng, ít ai biết được người chủ quán cơm tốt bụng này từng có một quá khứ… bất hảo. Nhớ lại những năm cuối thập niên 80, giới giang hồ Sài Gòn ít nhiều cũng phải dè chừng mỗi khi nhắc tới các tên Cường Ba Cu. Không ít lần ra tù vào tội sau những lần sa ngã vì vật chất cám dỗ, thế nhưng kể từ khi lập gia đình , suy nghĩ của anh đã thay đổi rất nhiều. Anh quyết tâm sẽ làm lại cuộc đời, tìm một công việc ổn định và trở thành một người tốt, người có ích cho xã hội



Lúc đầu, duyên cớ khiến anh làm thiện nguyện bắt đầu từ một lời hứa với người bạn đã qua đời vì ung thư. Khi đó, kể cầu phúc cho người bạn quá cố, anh Cường tâm nguyện sẽ giúp 49 ngày để giúp cho những người bệnh nhân khó khăn. Tuy nhiên, sau khi thời hạn trôi qua, anh Cường nhận thấy vẫn còn quá nhiều người cần giúp đỡ. Không nỡ buông bỏ, người đàn ông này quyết định tiếp tục phát cơm miễn phí cho tới tận bây giờ.



Đối với anh Cường, gắn bó với công việc thiện nguyện nhiều năm cũng là một cách để trả ơn đời, trả cho những may mắn mà gia đình anh đã và đang được nhận. Người đàn ông bộc bạch: “Mẹ tôi sống chung với căn bệnh ung thư quái ác đã 17 năm nay. Sau đó, cháu ruột rồi vợ tôi cũng mắc bệnh. Nhưng may mắn thay, chúng tôi đều mạnh mẽ vượt qua được những khúc cua nghiệt ngã ấy của cuộc đời. Con cái đều trường thành nên chúng tôi không còn gì tiếc nuối, việc làm từ thiện khiến vợ chồng tôi rất thanh thản vì cảm giác như trả được cho đời món nợ mà tôi đã vay”.

Mọi người xếp hàng nhận cơm từ thiện.



Anh Cường không thể quên được khoảng thời gian 2 năm về trước khi chị Dao – vợ anh được chẩn đoán ung thư phổi. Thời điểm đó, có rất nhiều người bạn của chị ra đi sau 3-6 tháng điều trị. Chị Dao thì khác, khối u của chị đã không bị di căn sau khi phẫu thuật. Thế nhưng, vợ vừa từ quỷ môn quan trở về thì anh Cường cũng nhận được tin mình mắc ung thư phổi. May mắn lần nữa lặp lại, chưa đầy 3 tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, người đàn ông này lại có thể cùng vợ đứng trước cổng bệnh viện phát cơm miễn phí cho người nghèo.



Anh Cường nhớ lại: “Thời gian điều trị bệnh vì không có người đi chợ, nấu nướng nên tôi vẫn thường xuyên đưa tiền cho vợ để mua bánh mì, sữa phát cho bà con 4 ngày 1 tuần. Họ đã xếp hàng chờ mình gần 6 năm qua, nếu nghỉ ngày nào sẽ tội nghiệp lắm. Dù khó khăn đến đâu, làm được ngày nào tôi vẫn sẽ cố gắng. Vẫn có thể điều hành quán cơm, có tiền phát cơm cho người khó khăn, trông thấy các con khỏe mạnh trường thành là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời vợ chồng tôi. Nếu có thể, tôi chỉ mong mình luôn khỏe mạnh, có thêm động lực để giúp đỡ thêm nhiều người”.



Những suất cơm "có thịt" miễn phí ấm lòng người dân nghèo



Đã hình thành thói quen suốt bao năm, cứ 5 giờ sáng vợ chồng anh Cường chị Dao lại đi chợ sớm, mua nguyên liệu để phục vụ cơm trưa cho khách và nấu các suất ăn từ thiện. Đến 13h chiều khi khách trong tiệm đã vãn, anh chị chuyển sang nấu cơm hộp cho kịp giờ tới cổng Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vào lúc 15h hàng ngày. Đều đặn các ngày từ thứ Hai đến thứ Năm, bệnh nhân ở bệnh viện Ung Bướu TP.HCM lại xếp hàng ngay ngắn để đợi đến lượt nhận cơm.

Khi quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện, anh chị ngày càng nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của bạn bè gần xa cùng nhiều nhà hảo tâm.



Năm đầu, hai vợ chồng anh Cường chị Dao chỉ phát vài chục phần cơm chay vào mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Mỗi lần phát hết cơm mà còn người chưa nhận được, hai anh chị đều cảm thấy áy náy vô cùng. Nhận thấy còn quá nhiều người cần giúp đỡ, hai anh chị cố gắng làm thêm để phát cơm cho nhiều đối tượng hơn. Đến nay đã 6 năm trôi qua, mỗi ngày vợ chồng anh Cường phát trên dưới 500 suất cơm từ thiện, mỗi tuần phát từ 3-4 ngày liên tiếp.



Vẫn biết làm từ thiện từ trước đến nay không hề dễ, nhất là phát đồ miễn phí ở nơi công cộng. Việc ổn định trật tự lúc đầu rất khó khăn, không ít kẻ xấu lợi dụng nơi đông người để móc túi, giành giật đồ ăn và tài sản. Do đó, vợ chồng anh Cường cùng những người thực hiện chương trình đã tập cho mọi người thói quen xếp hàng và giữ gìn trật tự khi nhận cơm. Những suất cơm ấm áp tình người này trở thành “cứu tinh” của rất nhiều người khó khăn, bệnh nhân từ tỉnh lên thành phố chữa bệnh. Tại góc vỉa hè nhỏ này, rất nhiều nụ cười của các bệnh nhân đã nở trên môi. Họ cũng nhận ra rằng, trong lúc khốn khó nhất con người vẫn nhớ đến nhau, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.



Chị Dao cho biết, thu nhập từ quán cơm của 2 vợ chồng chỉ đủ trả lương cho nhân viên cũng như thuê mặt bằng và trang trải cuộc sống. Đối với chị, việc lời lãi không quá quan trọng. Khi quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện, anh chị ngày càng nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của bạn bè gần xa cùng nhiều nhà hảo tâm. Anh Cường tâm sự: “Tôi luôn rất trân trọng tấm lòng của mọi người dù chỉ là một cân gạo hay vài bó rau muống. Tôi cảm thấy rất vui vì biết được trong xã hội vẫn còn rất nhiều người biết chia sẻ, biết yêu thương, đùm bọc nhau”.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ