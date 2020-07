Thanh xuân này nhất định phải cùng người yêu đi du lịch Hà Giang một lần trong đời!

Không như nhiều điểm du lịch khác, bạn có thể đến Hà Giang bất kỳ mùa nào trong năm. Bởi mỗi một mùa, Hà Giang lại khoác lên mình một màu sắc hết sức ấn tượng.

Vào mùa xuân, Hà Giang khoác lên mình chiếc áo nhẹ nhàng, thơ mộng của hoa đào, hoa ban trắng trong cái tiết trời se lạnh của địa đầu Tổ quốc. Những cơn gió mùa xuân chạm vào từng cánh hoa rơi tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn mà khó có ngòi bút nào có thể lột tả hết.

Mùa hè đến, Hà Giang lại hòa vào ánh nắng chói rực của những thửa ruộng bậc thang đang độ thu hoạch. Và chỉ một vài tháng sau khi mùa thu đến, sắc vàng của lúa chín nhuộm cả một vùng trời, thấp thoáng ẩn hiện cùng những ruộng hoa tam giác mạch mộng mơ.

Đông về, trải nghiệm cái lạnh giá của vùng núi phía Bắc lại khiến thêm hiểu hơn về cuộc sống và con người nơi đây. Và nếu may mắn, bạn còn có thể được chứng kiến tuyết rơi – khung cảnh lãng mạn mà không phải nơi đâu cũng có.





Thời tiết ủng hộ, nhưng Hà Giang còn có vô vàn địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là những ai yêu thích mạo hiểm cũng như khám phá vẻ đẹp hoang sơ của rừng núi. Phong cảnh ngoạn mục của những ngọn núi hùng vĩ, những khúc sông quanh co, từng thung lũng hoa hay những con đường quanh co uốn khuốn đều tạo nên nét đặc biệt độc đáo của tỉnh miền núi phía Bắc.

Ai cũng biết Hà Giang nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang mênh mông. Và quả thật thiếu xót nếu bạn không ghé Hoàng Su Phì trong chuyến du lịch Hà Giang của mình. Không biết những người dân nơi đây mất bao lâu để biến ngọn núi cao trở những cánh đồng lúa bậc thang tuyệt đẹp như vậy. Và cho đến nay khi tới đây khám phá, ta mới biết rằng đằng sau vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên kia là quá trình định canh định cư, mang lại cuộc sống thịnh vượng cho các hộ gia đình

Không chỉ có lúa, có rừng, ghé phố cổ Đồng Văn khi du lịch Hà Giang là một cách để bạn có thể hoài niệm thêm về quá khứ. Chẳng quá sầm uất như phố cổ Hội An, không quá nổi bật như bản Cát Cát, phố cổ Đồng Văn là sự hòa trộn giữa cái cũ và cái mới, giữa hiện đại và quá khứ mà khi tới nơi đây, ai ai cũng dành lấy một vài giây để lặng mình trước vẻ đẹp yên bình của cuộc sống nơi đây.

Bên cạnh phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời, khi du lịch Hà Giang, bạn còn được thưởng thức những đặc sản vùng núi vô cùng hấp dẫn. Đó là thịt trâu sấy, là lạp xưởng – những món ăn dân dã nhưng vô cùng được du khách yêu thích và đánh giá cao.

Và chuyến đi du lịch Hà Giang sẽ trở nên thiếu sót nếu bạn không thử trà Shan Tuyết. Trà được trồng ở tất cả các huyện của Hà Giang mà bất cứ ai đã thưởng thức rồi cũng phải tấm tắc ngợi khen hương vị lắng đọng của thức uống này. Trà Shan Tuyết được sử dụng các phương pháp tự nhiên để chăm sóc, vì vậy hoàn toàn không có chất độc hại, là thức quà quen thuộc mà các bậc phụ huynh vô cùng yêu thích.

Ngoài ra đến Hà Giang, bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn khác như thắng cố, cháo ấu tẩu, phở chua... với hương vị thơm ngon, độc lá trong sự niềm nở, hiếu khách của người dân nơi đây.

Khó có ngòi bút nào có thẻ miêu tả được vẻ đẹp hiếm có của Hà Giang trên dải đất hình chữ S này. Mà chỉ có thể đến tận đây để trải nghiệm, bạn mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp mỹ lệ của thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc tại đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguồn ảnh: ♥ Phạm Hưởng ♥

Theo Minh Phương/SKCĐ