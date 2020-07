Cẩm nang du lịch ngày hè cùng trẻ nhỏ cha mẹ nên bỏ túi

Mùa hè là thời điểm nhà nhà đi du lịch . Vì vậy, nhiều gia đình thường cân nhắc việc đưa theo con nhỏ trong chuyến đi. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại các bé không đủ Sức Khỏe , gây rối bất ngờ, quấy nhiễu… khi đi xa khiến chuyến đi thêm phần nặng nề.

Thấu hiểu điều đó, chúng tôi sẽ đưa ra cẩm nang du lịch ngày hè cùng trẻ nhỏ thông qua bài viết sau. Đây cũng là điều mà các bậc phụ huynh cần nắm vững để chuyến du lịch ngày hè trở nên vui vẻ và thuận tiện nhất.

Cẩm nang du lịch ngày hè cùng trẻ nhỏ - chọn điểm đến phù hợp

Trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 2 tuổi không nên di chuyển quá nhiều trong một thời gian ngắn. Do đó, những bậc phụ huynh có con ở tuổi này nên tạm gác những chuyến du lịch thăm quan nhiều điểm hay những chuyến đi có yếu tố khám phá, thám hiểm, leo núi hay vào hang động… Mà thay vào đó, hãy đến những khu du lịch nghỉ dưỡng để có nhiều không gian chơi cho bé. Đặc biệt ưu tiên những nơi có bể bơi, được chăm sóc bởi các hướng dẫn viên chuyên nghiệp... Việc được tiếp xúc với thiên nhiên và không khí biển cũng rất tốt cho sức khoẻ của bé.

Khi đã chọn được điểm đến phù hợp, ngoài việc đặt phòng trước, cha mẹ nên thông báo với khách sạn về việc mình sẽ có trẻ nhỏ đi cùng. Như vậy về phía khách sạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho gia đình bạn: như xếp cũi trong phòng, chuẩn bị ghế ăn, hoặc những ưu đãi đặc biệt dành cho trẻ nhỏ (nếu có)...

Lựa chọn phương tiện di chuyển

Về phương tiện di chuyển, nếu đi máy bay, bạn cũng nên chọn chỗ ngồi có chỗ để chân rộng hoặc thông báo tại quầy khi làm thủ tục ở sân bay. Một lưu ý nhỏ là cha mẹ nhớ mang giấy khai sinh cho con để đủ điều kiện làm các thủ tục check in lên máy bay. Còn nếu di chuyển bằng tàu hoả hoặc ô tô, hãy đảm bảo con nhỏ có đủ chỗ để nằm và một không gian thoáng để hít thở.

Chọn và sắp xếp đồ dùng

Khi đi du lịch vào mùa hè, bé sẽ ra mồ hôi rất nhiều, do đó cha mẹ nên lựa chọn những bộ quần áo thoáng mát với chất liệu thấm mồ hôi tốt. Các bậc phụ huynh cũng nên chuẩn bị một vài bộ quần áo dài đề phòng buổi tối trời gió hoặc vào những khu vực có máy lạnh.

Mũ, kính, kem chống nắng, xịt chống muỗi, kem trị côn trùng cắn... dành riêng cho trẻ cũng là những vật dụng không thể thiếu. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên mang một ít thuốc hay cao dán hạ sốt, thuốc chống tiêu chảy, băng gạc cá nhân cho con... phòng những lúc bé có thể bị ốm do thay đổi môi trường.

Xe đẩy du lịch cũng là một vật dụng rất cần thiết khi cho bé đi chơi xa. Hãy lựa chọn loại xe đẩy nhỏ gọn, có thể gấp lại được để tránh diện tích để đồ.

Bạn cần sắp xếp hành lý cho bé riêng vì bé có rất nhiều đồ dùng lỉnh kỉnh. Ngoài hành lý ký gửi, cần chia ra thêm 1 túi nhỏ để xách tay những thứ cần thiết mà bé có thể cần bất cứ lúc nào trong suốt chuyến đi như bánh ăn dặm, sữa, nước uống, khăn giấy, quần áo để thay…

Cẩm nang du lịch ngày hè cùng trẻ nhỏ - luôn nhớ kiểm tra thời tiết

Nếu đi cùng con, trước ngày đi bạn cần phải kiểm tra thời tiết. Đừng ngại hủy chuyến đi nếu nơi đến có mưa bão hay thiên tai hoặc có dịch bệnh bùng phát. Hãy nhớ an toàn của con là trên hết.

Phòng hờ trường hợp con bị lạc

Dù không hề muốn nhưng bạn nên nghĩ đến trường hợp bé đi lạc để phòng ngừa và hạn chế tối đa hậu quả. Bạn nên ghi tên bé, tên vợ chồng bạn, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ khách sạn lên một mảnh giấy và cho vào túi áo của bé.

Đối với bé lớn hơn, bạn cần dặn bé tự bảo vệ mình bằng cách nếu không thấy bố mẹ thì cần gặp ai (nhân viên cảnh sát, nhân viên an ninh ở bến tàu, xe, sân bay… ) để nhờ tìm bố mẹ. Cần cho bé học thuộc số điện thoại của bạn và địa chỉ khách sạn để bé có thể chủ động hơn trong những trường hợp không mong muốn.

Đồ ăn riêng cho bé

Nếu bé còn bú sữa, bạn cần mang theo đủ lượng sữa cho những ngày đi chơi, nước rửa bình sữa, nước nóng pha sữa khi đi trên tàu, xe.

Nếu bé đến tuổi ăn dặm, bạn nên mang theo cốc, thìa, chén, bột ăn dặm, cháo ăn liền, sữa chua cho bé… để tránh trường hợp không mua được thức ăn cho bé tại nơi du lịch.

Du lịch gia đình có trẻ nhỏ sẽ khiến bố mẹ có phần bận rộn. Tuy nhiên, chỉ cần chuẩn bị chu đáo trước chuyến đi, đưa ra các lựa chọn thông minh, chuyến đi cùng các bạn nhỏ sẽ không còn là trận chiến mà là trải nghiệm thú vị với cả nhà.

Theo Minh Phương/SKCĐ