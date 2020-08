Ngỡ ngàng trước nét bình yên của Địa Tạng Phi Lai Tự: Chốn an lạc ai cũng muốn ùa về

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự ở Hà Nam

Khô Hải - Biển Khô tại Địa Tạng Phi Lai Tự

Vùng đất thiêng lưu giữ dấu tích thời đại Lý - Trần

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự được xây dựng từ thế kỷ thứ X - có niên đại gần 1000 năm

Vào khoảng thế kỷ 17 - gần 700 năm từ khi ngôi chùa được dựng lên, Vua Tự Đức có về chùa để cầu tự - khi rời đi Ngài có nói 'Phi Lai'. Phi Lai là một từ đa nghĩa: Phi Lai vừa có nghĩa là sẽ quay trở lại, nhưng cũng có nghĩa là sẽ không bao giờ quay trở lại.

Cũng theo Đại Đức, trên đỉnh Phi Lai có tháp Phổ Đồng, là nơi yên nghỉ của hơn 40 đời tổ sư được xây dựng vào thời Lý – Trần. Dưới chân tháp, phía tiếp nối sau làng Đùng là làng Tháp.

Ghé thăm Địa Tạng Phi Lai Tự: Điểm cuối cho mọi hành trình tìm kiếm sự an yên

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự có thể nói là một trong những địa điểm luôn đẹp một nét bình yên bất kể thời tiết mưa nắng. Chỉ cần đắm chìm vào không gian bình yên giữa núi rừng - đất trời, là du khách đã cảm nhận được 'an lạc' khi vãn cảnh chùa.



Một thoáng tôi về với chùa xưa

Hơn trăm năm trước nhớ kẻ đưa

Tôi về cõi mộng rồi nhập thế

Nay mới trở về - cảnh khác xưa



Dấu chân tôi bước chìm trong cỏ

Cánh đại thoảng buồn gió nhẹ đưa

Tượng xưa vẫn đó tôi ngồi đó

Khói tỏa lam chiều ảo ảnh xưa..



Phật ơi con đã trở về

Trần gian con giữ nguyện thề kiếp xưa

Chúng sinh độ thóa không chừa

Con là người cuối để đưa Phật về...



(thơ Thầy trụ trì chùa Địa Tạng Phi Lai)

Chùa Địa Tạng Phi Lai tự sau khi được trùng tu và nâng cấp đã trở thành điểm đến thu hút nhiều khách thăm quan

Những nét đẹp cổ xưa của chùa hiện vẫn được lưu giữ

Khám phá chùa Địa Tạng Phi Lai Tự

