Cam Nhỏ trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà: Nữ phụ bướng bỉnh nhưng ngoài đời không khác gì Hạ Tử Thu

Cậu bé may mắn nhất năm, bị đâm rồi cuốn vào gầm xe container vẫn bò ra ngoài bình an vô sự

Có lẽ do cậu bé quá thấp lại đi vào điểm mù của xe container nên tài xế đã không nhận ra cậu đang đứng ngay trước đầu xe. May thay cậu bé vẫn có thể bình an vô sự dù đã bị đâm và cuốn vào trong gầm xe.