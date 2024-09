Cấm tàu thuyền trên nhiều tuyến sông Hà Nội

Chiều 11/9, Sở GTVT Hà Nội có thông báo cấm phương tiện tàu thuyền hoạt động trên các tuyến đường thủy hoạt động trên sông Đáy, sông Cà Lồ, suối Yến, Hồ Suối Hai...

Thông báo của Sở GTVT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa lớn, các nhà máy thủy điện phải xả lũ dẫn đến mực nước tại các sông trên địa bàn thành phố Hà Nội dâng cao.

Để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thuỷ nội địa địa, Sở GTVT Hà Nội thông báo, cấm tàu, thuyền hoạt động trên các tuyến đường thủy hoạt động trên sông Đáy, sông Cà Lồ, suối Yến, Hồ Suối Hai... từ ngày 11/9 cho đến khi có thông báo mới; các phương tiện phục vụ công tác phòng chống lụt bão hoạt động bình thường.

Sở GTVT Hà Nội dừng hoạt động tàu thuyền trên nhiều tuyến sông để đảm bảo an toàn khi mưa lũ. Ảnh: A.Trọng

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng Thanh tra giao thông và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn trực bảo đảm an toàn giao thông 24/24h tại các tuyến đường thủy nội địa địa phương, bảo đảm an toàn giao thông; Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông... trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp.

Đề nghị Phòng CSGT Hà Nội, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường thủy nội địa địa phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.