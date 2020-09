Your browser does not support HTML5 video. Camera của cảnh sát ghi lại toàn bộ quá trình truy đuổi và vây bắt xe ô tô chở ma túy trên QL1A Tin Tức - 1 giờ trước Vì để đảm bảo bí mật cũng như tính chất nguy hiểm của các chuyên án vây bắt tội phạm buôn ma túy nên rất ít ghi người dân có thể xem được những đoạn video ghi lại quá trình ấy như trong video này. 0 lượt xem 0 lượt xem tội phạm ma túy

Cảnh sát nổ súng vây bắt tội phạm nghi buôn ma túy đi ô tô trên trên QL1A như phim hành động Tin Tức - 21 giờ trước Khoảng 10h sáng nay (4/9), tại khu vực Đèo Con, xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), các lực lượng công an ở Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng của Bộ Công an tổ chức bắt giữ 5 đối tượng nghi vận chuyển số lượng lớn ma túy. buôn ma túy

Sáng sớm đạp xe vào đường dành cho ô tô, người đàn ông ngã ngay trước đầu xe container Tin Tức - hôm qua Đạp xe là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe nhưng thật chẳng khôn ngoan chút nào khi đạp xe trên phần đường dành cho ô tô đã thế lại còn ngã ngay trước đầu xe container nữa chứ. tain nạn xe container

Thót tim khi xem cảnh 2 thanh niên bị hàng chục tên giang hồ truy sát phải vứt xe bỏ chạy trong đêm Tin Tức - 2 ngày trước Đoạn clip được một tài xế xe container ghi lại, 2 thanh niên bị hàng chục tên giang hồ mang theo vũ khi như mã tấu, phóng lợn truy sát trong đêm, nạn nhân hoảng loạn vứt xe máy ngay trước đầu xe rồi bỏ chạy. giang hồ

Ngọc Trinh mặc trang phục khoét sâu táo bạo quẩy tưng bừng ăn mừng Instagram đạt 5 triệu follow Tin Tức - 3 ngày trước Tối ngày 31/8 Ngọc Trinh đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng mừng sự kiện cô đạt được 5 triệu follow trên Instagram. Cô diện một chiếc váy sequin hồng với những đường cắt sâu táo bạo nhưng vẫn quẩy rất sung. ngọc trinh khoe cơ thể

Cô gái ra vườn bắt ốc cho bò lên mặt để làm đẹp khiến người xem sởn gai ốc Độc & Lạ - 4 ngày trước Cô gái sau khi nghe nói cho ốc sên bò lên mặt sẽ giúp làm đẹp da đã ngay lập tức ra vườn bắt cả đàn ốc sên rồi vào nhà cho lên mặt. Nằm chờ hàng chục phút để cho những con ốc bò khắp mặt rồi mới thôi. làm đẹp da

Nữ quái cậy cốp xe lấy ví tiền ngay sau lưng mà nạn nhân không hề hay biết Tin Tức - 5 ngày trước Camera an ninh đã bắt trọn được toàn bộ hành động trộm cắp tinh vi của nữ quái trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) chiều hôm qua ngày 30/8, người phụ nữ đi mua hoa đã bị cậy cốp lấy mất ví tiền mà không hay biết. trộm cắp

Đỗ xe lấn chiếm lòng đường còn tỏ ra hổ báo, tài xế bị người qua đường dạy cho bài học nhớ đời Tin Tức - 6 ngày trước Đỗ ô tô chiếm hết lòng đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, thế nhưng tài xế bụng phệ vẫn kiên quyết không đánh lái nhường đường mà còn lớn tiếng nạt nộ người khác và cái kết. tai nạn ô tô

Người hâm mộ Barca quỳ xuống khóc lóc xin anh đừng dời câu lạc bộ - chỉ có thể là Messi Tin Tức - 1 tuần trước Với không ít fan Barca, ngày Messi rời Camp Nou sẽ chẳng khác nào ngày tận thế với họ và Barca. Thế nên, họ đang làm mọi cách kể cả quỳ xuống khóc lóc van xin để hy vọng siêu sao người Argentina ở lại. messi dời barca