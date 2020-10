Camila Cabello đập tan tin đồn rạn nứt với Shaw Mendes, công khai ủng hộ album sắp tới của nam ca sĩ

Nữ ca sĩ "Havana", 23 tuổi, đã lên tiếng khen ngợi "anh người yêu" Shaw Mendes vào thứ Tư, ngày 30 tháng 9, sau khi anh công bố album sắp tới của mình, "Wonder". “Thế giới luôn có thể cần một chút phép thuật, vẻ đẹp và những điều kỳ diệu, nhưng đặc biệt là trong thời điểm bây giờ,” cô chú thích một video trên Instagram mà Shaw hát. “@Shawn thật là một món quà tuyệt vời cho thế giới. Anh ấy đã tạo ra album này bằng từng mảnh tâm hồn, tinh thần và bản chất của mình cùng những mong muốn thuần túy nhất ”.

Bài đăng của Camila Cabello

Cabello sau đó nói rõ rằng sự ủng hộ của cô ấy không chỉ là sự thân thiện giữa hai người bạn mà còn là tình yêu vô bờ bến. "Tình yêu của em, em rất tự hào về con người mà anh đã và đang trở thành, em cũng rất vui mừng khi mọi người dần có thể nhìn thấy và nghe thấy những gì trái tim của anh muốn nói", nữ ca sĩ thể hiện tình cảm ngọt ngào qua dòng trạng thái và không quên thêm một biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ cực tình.

Cặp đôi đã bên nhau kể từ khi hợp tác trong ca khúc Havana

Đến lượt Shaw thì anh chàng đã phản hồi lời yêu thương của bạn gái bằng biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ trong phần bình luận. Được biết Shaw và Camila đã làm dấy lên tin đồn chia tay trong những tháng gần đây. Sau khi cách ly đợt 1 cùng nhau giữa đại dịch coronavirus, cặp đôi này đã được phát hiện không còn đi cùng nhau thường xuyên nữa và không hề đăng ảnh với nhau trên mạng xã hội

Chưa dừng lại ở đó, vào một buổi phỏng vấn trong lễ trao Giải thưởng Toàn cầu 2020, nữ ca sĩ đã thổ lộ về việc cô cảm thấy "mệt mỏi" khi ở trong một mối quan hệ. Cụ thể khi được hỏi về dự định làm nhạc cùng nhau trong tương lai, Camila đã ngay lập tức trả lời: "Không phải vì chúng tôi quá bận hay gì nhưng việc ở trong một mối quan hệ khá là mệt mỏi, đôi lúc nó sẽ khiến bạn mất hứng. … Chúng tôi thậm chí không thể đến phòng thu cùng nhau và phần lớn thời gian đều đang phải cố gắng bình tĩnh hết sức có thể! ”

Cặp đôi đối mặt với tin đồn chia tay trong vài tháng qua

Có vẻ như sau tất cả thì cặp đôi vẫn tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ yêu đương và sẽ đồng thời tiếp tục ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp.

