Hoang mang với lịch trình di chuyển của cán bộ Quận ủy ở ĐN mắc COVID-19: Từng dự đại hội 400 người

Trong báo cáo kết quả điều tra, giám sát và xử lý đối với những trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP Đà Nẵng được công bố hôm 6/8 có bệnh nhân 724 đã gặp gỡ nhiều người trong gia đình , đồng nghiệp, tham gia Đại hội Đảng bộ đông đúc người...

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 724 là P.T.A.N. (SN 1978, ngụ tại đường Mạc Thị Bưởi, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân này đang công tác tại Quận ủy quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ ngày 20/7 đến nay, bệnh nhân tiếp xúc gần với bố là P.T.P (1951) là bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dịch hầu họng dương tính với vi rus SARS-CoV-2, chồng là N.V.T và 02 con.

Lịch trinh di chuyển chi tiết của bệnh nhân 724:

- Khoảng 18h21 ngày 19/7, bệnh nhân đến nhà cậu ruột là ông N.V.Đ ở Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với khoảng 10 người.

- Từ ngày 20/7 đến ngày 24/7, bệnh nhân đi làm tại Quận ủy Hải Châu. Sau khi tan làm thì về nhà và tiếp xúc với các thành viên trong gia đình, không đi đâu khác.

- Từ ngày 22/7 đến ngày 24/7, bệnh nhân đi làm bình thường và có tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu. Theo điều tra ban đầu, đại hội này có quy mô khoảng 400 người.

Bệnh nahan 724 làm việc ở Quận ủy Hải Châu

- Ngày 25/7, bệnh nhân cùng gia đình ăn trưa ở nhà hàng Quê Hương (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang). Ăn xong thì di chuyển về nhà.

- Ngày 26/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu nên ở nhà, có đeo khẩu trang. Thời điểm này, bệnh nhân tiếp xúc với người trong gian đình, không đi đâu khác.

- Khoảng 16h ngày 27/7, bệnh nhân được chồng đưa đến Trung tâm y tế quận Hải Châu khám. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt siêu vi rồi được cho điều trị ngoại trú. Bệnh nhân được chồng đưa về nhà nghỉ ngơi, không đi đâu.

- Đến ngày 28/7, bệnh nhân ở nhà và xuất hiện tình trạng đau bụng.

- Sáng 29/7, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế Hải Châu và được chẩn đoán bị rối loạn tiêu hó. Bác sĩ cho điều trị ngoại trú. Bệnh nhân được đưa về nhà và không đi đâu cả.

- Từ ngày 30/7 đến ngày 2/8, bệnh nhân ở nhà nghỉ ngơi, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

- Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu dịch để xét nghiệm COVID-19 cùng với nhiều người trong cơ quan. Sau đó bệnh nhân trở về nhà nghỉ ngơi, không đi đâu cả.

- Ngày 4/8, bệnh nhân được chồng chở đến Quận ủy Hải Châu làm việc. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với đồng nghiệp tên T.. Đến trưa, bệnh nhân được chồng đón về nhà. Chiều tự đi xe máy đi làm và về nhà.

- Đến sáng 5/8, bệnh nhân đến Quận ủy Hải Châu làm, có tiếp xúc với đồng nghiệp tên R.. Đến trưa bệnh nhân về nhà và không đi đâu cả.

- Cũng trong ngày 5/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 và được chuyển đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Chính quyền địa phương sau đó đã điều tra dịch tễ để tìm ra người tiếp xúc gần, tiếp xúc xa với bệnh nhân. Đồng thời khử trùng nơi ở và nơi làm việc của bệnh nhân này.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thanh Mai/SKCĐ