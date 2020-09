Cán bộ Thanh tra ở Đắk Nông bất ngờ đột tử khi đang làm bài thi khiến mọi người hoang mang

Ngày 6/9, một lãnh đạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học của tỉnh Đắk Nông xác nhận có một học viên của đơn vị đã bị đột tử ngay trong lúc làm bài thi của lớp chuyên viên chính.

Nạn nhân được xác định là ông M.N.S (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, ), là cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ các học viên khác ngồi cùng phòng thi với ông S đã buộc dừng làm bài thi để điều tra nguyên nhân của sự việc.

Theo thông tin được biết, sáng 6/9, có 15 học viên là cán bộ của các Sở, Ban ngày của tỉnh Đắk Nông đã tiến hành tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên viên chính sau khi đã hoàn thành xong khóa học tại lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước.

Nơi xảy ra sự việc

Đến khoảng 8h15p sau khi vào thi được nửa tiếng thì ông S bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau và có biểu hiện bị tai biến. Ngay sau đó các học viên cùng phòng thi đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, các bác sĩ đã xác nhận bệnh nhân M.N.S đã tử vong trước khi vào viện.

Sau khi xảy ra sự việc, các thí sinh thi cùng phòng với ông S đã phải tạm dừng thi để điều tra, những phòng khác vẫn tiếp tục thi như bình thường.

Được biết, đây là lớp bồi dưỡng cán bộ nhà nước do Trường cán bộ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ - Tin học tỉnh Đắk Nông tổ chức tại Đắk Nông.

Hiện công an vẫn đang điều tra và chưa có kết luận chính thức.

Your browser does not support HTML5 video.

Đắk Nông: Tạm đình chỉ một cán bộ thuế nghi tống tiền

Xem thêm: Giám đốc dùng súng đe dọa người khác có thể sẽ phải đối mặt với mức án 7 năm tù

Theo Phương Hoa/SKCĐ