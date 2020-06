Cán bộ thôn trần tình chuyện người dân nhận tiền hỗ trợ COVID-19 phải 'gửi' tiền uống nước

Vốn là một xã vùng cao, chủ yếu tập trung đồng bào dân tộc ít người nên cuộc sống của người dân xã Ba Nang đều vô cùng khó khăn. Trong ngày 28 và 29/5 vừa qua, UBND xã đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho các hộ nghèo, hộ có công với cách mạng.

Tổng số tiền chi trả lên tới gần 1,5 tỉ đồng, có hơn 292 hộ nghèo (1.685 nhân khẩu) được nhận tiền. Xã có 6 thôn thì 4 thôn tiến hành chi trả tiền tại UBND xã, còn 2 thôn Sa Trầm và Ra Poong chi trả tại thôn.

Liên quan đến vấn đề này, mấy ngày gần đây dư luận cùng nhiều cư dân mạng bức xúc trước thông tin cán bộ của 2 thôn phải "gửi lại" 50.000 đồng/khẩu cho cán bộ thôn "uống nước".

Người dân nghèo nhận tiền hỗ trợ phải "gửi lại" 50.000 đồng/khẩu cho cán bộ thôn "uống nước".

Vụ việc cũng xảy ra tại thôn Sa Trầm. Theo như nhiều hộ nghèo, việc "gửi tiền" cho cán bộ thôn uống nước còn được ký nhận đàng hoàng. Liên quan đến vụ việc, ông Hồ Văn Bảy - Trưởng thôn Sa Trầm xác nhận việc chi trả tiền đợt 1 của thôn cho 48 hộ nghèo (324 nhân khẩu) diễn ra tại nhà mình và có thu mỗi nhân khẩu 50.000 đồng.

Bên cạnh đó, ông Hồ Văn Nhơn - Trưởng thôn Ra Lây cho biết, chỉ có số ít trong tổng 65 hộ nghèo của thôn đã nhận tiền hỗ trợ tự nguyện ủng hộ thôn. Tổng số tiền chưa tới 1,2 triệu đồng và đang được ông nắm giữ.

Thông tin về vụ việc, ông Hồ My - Chủ tịch UBND xã Ba Nang trả lời trên tờ Thanh Niên chiều 12/6 cho biết, trước khi chi trả tiền hỗ trợ cho dân, ông đã chỉ đạo cấp dưới làm đúng theo quy tắc, không lấy tiền của dân nhưng chuyện vẫn xảy ra ở một số thôn khiến ông rất đau lòng.

Bữa ăn của một gia đình nghèo.

Trước đó, xã đã cắt cử kế toán, công an, xã đội và cán bộ MTTQ cùng ban giám sát chi trả tiền hỗ trợ đến từng thôn nhưng vẫn không ngăn cản được việc "tréo ngoe" này xảy ra. Cũng theo ông My, xã không nắm được vụ việc, chỉ đến khi dư luận xôn xao thì xã mới biết được thông tin.



Báo Người Lao Động dẫn lại lời ông My cho biết, sau khi nhận được phản ánh, UBND xã đã lập đoàn kiểm tra để làm rõ sự việc. Kết quả, xã xác định có 3 thôn thu tiền của dân là Sa Trầm, Ra Lây, Ra Pong với số tiền 50.000/nhân khẩu. Theo đó, thôn Sa Trầm đã thu tiền của 48 hộ, thôn Ra Pong thu tiền 47 hộ và thôn Ra Lây đã thu tiền của 6 hộ.



Ngay trong sáng 12.6, lãnh đạo xã đã về tận từng thôn, yêu cầu lãnh đạo thôn ngay lập tức trả lại số tiền đã thu của các hộ nghèo, đồng thời phải xin lỗi họ vì việc làm này.

Your browser does not support HTML5 video.

Thủ tục để nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng