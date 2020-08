Cán bộ trạm thu phí trốn cách ly đi làm mới bàng hoàng nhận kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19

Đó là ông N.V.H (SN 1981, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Hằng ngày ông đi ô tô cá nhân đến làm việc tại trạm thu phí. Ngày 3/8, người ngày có biểu hiện sốt, mệt mỏi nên đến khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng). Sau khi lấy mẫu người này được đưa vào khu cách ly của Trung tâm y tế Q.Sơn Trà.

Trạm thu phí Tam Kỳ ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam nơi ông N.V.H. làm việc

Theo bác sĩ Phạm Hồng Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), do người này không có yếu tố liên quan dịch tễ, chưa xác định được ông này có tiếp xúc với ca nhiễm nào nên ông H. không được cách ly mà chỉ được chỉ định vào khu khám bệnh dành cho bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.



Theo Giám đốc Sở Y tế, sau khi được đưa vào khu cách ly, người này lấy lý do đi vệ sinh nhưng sau đó trốn, lái xe đến làm việc tại Trạm thu phí Tam Kỳ. Đến chiều 5/8 kết quả xét nghiệm ở Đà Nẵng xác định người này dương tính với COVID-19.

Theo báo cáo Công ty TNHH thu phí tự động VETC (Công ty VETC) - đơn vị thực hiện tổ chức thu phí cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (nhà đầu tư BOT) ngày 6/8, sau khi biết kết quả cán bộ mắc COVID-19, Công ty này đã tiến hành rà soát. Tính từ ngày 20/7 đến nay có 7 trường hợp F1, 27 trường hợp F2 của người đàn ông nói trên.



Hiện toàn bộ nhân sự tại Trạm thu phí Tam Kỳ đã khai báo y tế; thực hiện tự cách ly đối với các trường hợp F1, F2.



Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Công ty VETC đề xuất Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Nam và nhà đầu tư BOT phương án cho toàn bộ nhân sự tại Trạm thu phí Tam Kỳ tạm nghỉ và thực hiện cách ly tại các khu vực theo yêu cầu của Sở Y tế Quảng Nam. Thực hiện khử khuẩn, khử trùng toàn bộ khu vực Trạm thu phí Tam Kỳ.

Để đảm bảo hoạt động trạm thu phí, Công ty đề xuất điều động nhân sự từ Trạm thu phí Hòa Phước (Đà Nẵng) sang duy trì hoạt động để đảm bảo công tác thu phí được liên tục, không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đang sử dụng dịch vụ thu phí. Đồng thời đề xuất giảm bớt vận hành 2 làn (mỗi chiều 1 làn xe) đảm bảo giãn cách an toàn cho khách hàng và nhân viên vận hành tại trạm.