Cận cảnh bác sĩ BV Chợ Rẫy tích cực điều trị cho nam phi công người Anh

Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhân 91

Theo bác sĩ, vi khuẩn Burkholderia cepacia là một trong những tác nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Vi khuẩn này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bệnh nhân và khiến phổi bị hoại tử.

Hiện tại, bệnh nhân này vẫn hôn mê, đang được giảm liều thuốc an thần, ngưng thuốc dãn cơ. Mạch, huyết áp ổn, bệnh nhân đang thở máy và ECMO, lưu lượng máu ECMO còn cao.

Từ ngày 22/5, bệnh nhân 91 đã được ngưng lọc máu liên tục kể từ khi chuyển sang BV Chợ Rẫy. Mặc dù bệnh nhân 91 tiểu khá nhưng chức năng thận chưa hồi phục. Ngoài ra, bệnh nhân 91 có tình trạng suy giảm miễn dịch với giảm tế bào lympho máu kéo dài.

Cận cảnh bác bác sĩ BV Chợ Rẫy tích cực điều trị cho nam phi công người Anh

Hiện bệnh nhân 91 đang được sử dụng kháng sinh, dinh dưỡng, vật lý trị liệu. Tiên lượng còn nặng vì bệnh nhân 91 còn phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Nam phi công người Anh là ca mắc COVID-19 nặng nhất cả nước. Sau 66 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2 6 lần liên tiếp trong 15 ngày.

Chiều 22/5, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị nội khoa và chuẩn bị phương án ghép phổi.

