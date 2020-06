Cận cảnh bộ đội, công an vây ráp sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt Triệu Quân Sự ở đèo Hải Vân

Ngày 5/6, Trại giam quân sự khu vực miền Trung - Quân khu V (T10) cho biết, đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 4 tiền án. Phạm nhân này trốn khỏi trại giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Theo quyết định truy nã, phạm nhân sự có đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 160 cm, màu da ngăm đen, sống mũi thẳng. Cơ quan chức năng thông báo ai thấy Sự ở đâu thì báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc đơn vị T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Your browser does not support HTML5 video.

Công an, Quân đội, Biên phòng tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân

Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 4/6, tổ công tác trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện một thanh chạy máy biển số 76X6-2978 đèo Hải Vân. Khi nhìn thấy nhận dạng người này giống với đối tượng đang bị truy nã nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà lách xe bỏ chạy lên đèo. Lực lượng chức năng ngay sau đó tổ chức lực lượng đuổi theo 2km thì đối tượng này vứt xe ở lề đường, chạy bộ vào trong núi.

Công an sử dụng cảnh khuyển để truy tìm tung tích phạm nhân

Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp với Quân đội đã vào cuộc truy bắt nghi phạm. Đến 23h50 khuya 4/6, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội Quân khu V, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa dãy núi trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phong tỏa tuyến đường đèo Hải Vân để phục vụ công tác truy bắt phạm nhân sự.

Đến sáng ngày 5/6, trinh sát Công an, Quân đội, Biên phòng... vẫn thắt chặt an ninh tại đèo Hải Vân để tiếp tục truy bắt phạm nhân sự. Chó nghiệp vụ cũng được huy động đến để truy tìm phạm nhân trốn trại.

Các trinh sát mang theo súng, roi điện, gậy, bộ đàm đi sâu vào trong rừng bán kính 3km, mỗi nhóm trinh sát đi cách nhau khoảng 200 mét. Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng - Trưởng trạm CSGT cửa ô Hoà Hiệp, cho biết: "So với hôm qua, phạm vi kiểm soát đã được mở rộng hơn, bám sát hướng phạm nhân có thể bỏ trốn".

Lực lượng quân đội hỗ trợ truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự

Được biết, tổng quân số tham gia truy bắt phạm nhân sự khoảng 100 người. Lực lượng chức năng tuần tra liên tục ở đèo, đường sắt (nằm giữa đường đèo và biển), cảnh báo ngư dân đi tàu thuyền không được di chuyển lại gần khu vực Sự ẩn náu.

Theo ghi nhận, tất cả các đường mòn xuống núi đều đã bị chốt chặn. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở nên phạm nhân dễ dàng lẩn trôn. Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy bắt phạm nhân.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ