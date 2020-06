Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh ca phẫu thuật lấy nguyên con cá rô khỏi bụng bệnh nhân 14:00 11/06/2020 Ca phẫu thuật vừa được các bác sĩ thực hiện tại bệnh viện Nhân dân số 1 Triệu Khánh, Quảng Đông, Trung Quốc. Bệnh nhân cho biết rằng, anh ta vô tình ngồi lên con cá và bị con cá chui tọt vào bụng qua đường hậu môn.