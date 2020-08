Cận cảnh hồ chứa thủy điện Lai Châu đồng loạt mở 5 cửa xả trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp

Thống kê của ban đầu của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay 19/8 mưa lũ và sạt lở đất đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và của. Cụ thể, mưa lũ đã khiến cho 6 người thiệt mạng, trong đó có 2 người ở Vĩnh Phúc, 1 người ở Lào Cai, 1 người ở Sơn La, 1 người ở Lai Châu và 1 người ở Thái Nguyên.

Mưa lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân

Đặc biệt những vụ sạt lở đất này đều diễn ra vào giữa đêm khiến cho người dân hoàn toàn không có tâm thái để phòng bị. Tính đến thời điểm hiện tại, các loại hình thiên tai này cũng đã khiến 334 nhà dân bị hư hỏng và phải di dời khẩn cấp. Trong đó, Điện Biên là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất với 142 nhà, tiếp đến là Hà Giang 97 nhà, sau đó là các tỉnh: Sơn La 48 nhà, Thái Nguyên 33 nhà, Cao Bằng 5 nhà, Lào Cai 30 nhà; hơn 556 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; gần 100 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Tại thôn Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vào lúc 3h30 phút sáng nay do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong lúc mọi người đang ngủ bất ngờ xảy ra một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng khiến 1 người chết và 3 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính lên đến 250 triệu đồng. Hiện chính quyền xã đã cùng lực lượng chức năng đã đến để đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời giải phóng đất đá, khắc phục hậu quả do sạt lở đất gây ra.

Mưa lớn gây ra nhiều thiệt hại về người và của

Ngoài ra nhiều tuyến đường tỉnh lên xã đã bị sạt lở với tổng chiều dài lên đến 1960m với 65.100 m3 đất đá sạt lở. Lượng mưa quá lớn cũng khiến cho các hồ thủy điện Lai Châu phải đồng loạt xả 5 cửa xả mặt vào lúc 15h ngày hôm nay 19/8.

Thủy điện Lai Châu sẽ đồng loạt mở 5 cửa xả lũ vào hôm nay

Phát biểu tại cuộc họp sáng ngày 19/8 phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đã nhấn mạnh, diễn biến của thiên tai ngày càng phức tạp, chính vì vậy, đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ ngành tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp ứng phó với mưa, lũ theo nội dung Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17-8. Trong đó, tập trung bảo đảm an toàn cho người dân, đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao.

Các địa phương tổ chức giám sát 24/24 đến từng thôn bản để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên các sông, đê điều và hồ chứa. Xác định những vị trí có thể xảy ra ngập úng cục bộ và thông báo đến người dân. Đồng thời sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ để ổn định đời sống sản xuất của nhân dân.

Thủy điện Lai Châu mở 5 cửa xả lũ

Theo Phương Hoa/SKCĐ