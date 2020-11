Tang lễ của huyền thoại Maradona: Rút ngắn thời gian viếng, huy động cảnh sát để đảm bảo an toàn

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu người hâm mộ sẽ được vào viết Maradona đến 16h30 ngày 26/11. Tuy nhiên sau khi nhận thấy tình trạng hỗn loạn, quá tải ở cả bên trong và bên ngoài Phủ Tổng thống Argentina, đơn vị tổ chức lễ tang và gia đình của Maradona đã quyết định rút ngắn thời gian viếng xuống 1 tiếng đồng hồ. Điều này khiến cho hàng ngàn người hâm mộ đã không còn cơ hội vào bên trong để tiễn biệt Maradona lần cuối.

Linh cữu của Maradona rời Phủ Tổng thống Argentina

Tổng thống Alberto Fernandez của Argentina tuyên bố sẽ để quốc tang 3 ngày

Theo giới báo chí Argentina đưa tin, đã có rất nhiều cuộc ẩu đả xảy ra khi hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về Phủ Tổng thống. Vào lúc 14 giờ cảnh sát đã phải phong tỏa một góc phố. Tuy nhiên sau đó các cuộc ẩu đả ngày càng diễn ra nhiều hơn.

Máu đã đổ xuống trong ngày tang lễ của huyền thoại bóng đá Maradona

Đã có đến 1.200 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trật tự tại đám tang của Maradona. Cảnh sát đã phải sử dụng đến cả bình xịt hơi cay, vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông.

Số lượng CĐV đến viếng đám tang của Maradona ngày càng đông và kéo dài hơn 10 dãy nhà

Trên khắp các con phố tại Argentina, rất nhiều người hâm mộ của ông đã bật khóc. Họ bị số, ngỡ ngàng và tuyệt vong, tiếc nuối cho một huyền thoại bóng đá lừng lẫy một thời.

Những giọt nước mắt đã rơi xuống

Họ không thể tin được Maradona đã vĩnh viễn ra đi

Linh cữu của Maradona rời khỏi Phủ Tổng thống vào khoảng 17h45. Trước đó Tổng thống Alberto Fernandez đã đề xuất di chuyển linh cữu của Maradona bằng trực thăng, nhưng gia đình của huyền thoại bóng đã thế giới đã từ chối. Họ sử dụng ô tô để di chuyển tới nghĩa trang Bella Vista Garden, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 35 km.

Quan tài của "Cậu bé vàng" được đặt ở Dinh Tổng Thống

Hai cựu tuyển thủ Argentina, đã có mặt tại Dinh Tổng thống để chào từ biệt đến người đàn anh

Như đã đưa tin, ngày 25/11, Maradona đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 60 tuổi. Ông được coi là một huyền thoại bóng đã thế giới. Sự ra đi của Maradona để lại niềm tiếc thương vô bờ cho cả đất nước Argentina và người hâm mộ ông trên toàn thế giới.

