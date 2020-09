Kinh hoàng người đàn ông ném vợ từ trên cầu cao 10m xuống vì ghen

Vào một ngày nào đó của tháng 7 năm nay, chị Ông "bỗng biến mất". Anh Đường sau đó đã phát hiện vợ mình có nói chuyện với người đàn ông khác và ghen tuông . Anh tiếp tục nhờ bên thứ 3 hỗ trợ để tìm ra bằng chứng và xác định rằng, chị Ông đã ngoại tình. "Là một thằng đàn ông, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn được, trừ việc vợ ngoại tình ra", bài đăng viết. Tuy nhiên, gia đình chị Ông đã phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng anh Ông đang bịa đặt.

Your browser does not support HTML5 video.